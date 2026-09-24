El debut de Xavi Hernández como seleccionador de la selección neerlandesa se saldó con un punto. Países Bajos empató 1-1 con Alemania en la Nations League, donde también Jürgen Klopp debutó como seleccionador a pie de campo. Felix Nmecha parecía encaminar a los visitantes hacia la victoria con su gol en la primera parte, pero ya en lo más profundo del tiempo añadido Cody Gakpo firmó el empate tras una brillante asistencia del debutante Ruben van Bommel.

Xavi apostó en el Johan Cruijff ArenA por Quinten Timber, que en el centro del campo fue preferido a Joey Veerman. En Alemania, Klopp introdujo siete cambios con respecto al último partido del Mundial y dio, entre otros, la titularidad al debutante Philipp Treu; Jamal Musiala se cayó de la convocatoria justo antes del pitido inicial y fue sustituido por Nadiem Amiri.

Alemania empezó con amenaza y Virgil van Dijk ya tuvo que intervenir en los primeros compases para evitar que Karim Adeyemi dispusiera de una ocasión. Después, Países Bajos fue entrando mejor en el partido y avisó por primera vez en la portería alemana por medio de Summerville y Timber, aunque sus intentos todavía no generaron un peligro serio.

A los doce minutos, Países Bajos creyó ponerse por delante. Van Dijk marcó de cabeza tras un saque de esquina, pero el VAR llamó al árbitro Alejandro Hernández al monitor porque Brobbey habría obstaculizado al portero Ter Stegen. El gol fue anulado posteriormente, por lo que el 0-0 se mantuvo.

A mitad de la primera parte, Timber y Jan Paul van Hecke vieron una tarjeta amarilla, tras lo cual Alemania sufrió un contratiempo por lesión. Kai Havertz tuvo que marcharse pasada la media hora tras un golpe en la rodilla propinado por Timber y fue reemplazado por Younes Ebnoutalib, que poco después de entrar probó a Verbruggen con un disparo al palo corto.

No mucho más tarde, Países Bajos también se vio golpeado por los problemas físicos. Brobbey cayó al suelo con una lesión muscular y, mientras el delantero permanecía tendido sobre el césped, Alemania golpeó: Nmecha apareció en el lugar adecuado dentro del área en el minuto 32 y empujó el 0-1. Brobbey no pudo continuar y fue sustituido por Mexx Meerdink, que de este modo hizo su debut con la selección neerlandesa.

Antes del descanso, Países Bajos se salvó de una desventaja mayor cuando Adeyemi mandó por encima del larguero una ocasión gigantesca con la portería vacía. En la otra área, Summerville tuvo una buena oportunidad para empatar tras un centro de Denzel Dumfries, pero su cabezazo careció de fuerza, mientras que después Ter Stegen evitó el gol tanto de Gakpo como de Micky van de Ven.

Tras el descanso, Países Bajos fue sometiendo cada vez más a Alemania y Xavi dio entrada a Joey Veerman por Timber. A partir de ahí, la selección neerlandesa fue creciendo. Dumfries se topó con Ter Stegen tras una gran acción previa de Meerdink, y después el propio debutante estuvo dos veces cerca del empate: primero se lanzó sin llegar por muy poco a un centro raso de Dumfries y más tarde, desde un ángulo difícil, remató vía Ter Stegen al poste.

En la recta final, Ruben van Bommel pudo debutar como jugador de la selección neerlandesa, mientras que también entró su compañero en el PSV Guus Til. Alemania parecía aun así capaz de conservar la ventaja hasta el final, hasta que Van Bommel apareció en el minuto 92. El futbolista del PSV le arrebató el balón a Serge Gnabry y luego puso un centro descomunal con el exterior de la derecha para Gakpo, que empalmó el balón al vuelo para hacer el 1-1.

Til todavía dispuso de una ocasión gigantesca de cabeza para la victoria, pero remató fuera. Así, Países Bajos evitó in extremis la derrota y el primer partido internacional de Xavi y Klopp como seleccionadores terminó en empate.