El Ajax cayó este sábado por la noche por 1-3 ante el vigente campeón de la Eredivisie, el PSV, en el primer gran duelo de la temporada. En el conjunto de Ámsterdam debutó, entre otros, Viktor Tsygankov, que dejó una mala impresión en los analistas de ESPN.

Tsygankov saltó al campo al cabo de una hora de juego, con 1-2 en contra, en el Johan Cruijff ArenA. El comentarista Vincent Schildkamp señaló durante el partido que el ucraniano «no puede seguir el ritmo del encuentro».

El analista Karim El Ahmadi está totalmente de acuerdo con las palabras de su colega de ESPN. «Aquí perdió el balón en el momento en que se estaba recreando», dice el exinternacional marroquí, poniendo como ejemplo una acción desafortunada.

El Ahmadi señala después el 1-3 de Esmir Bajraktarevic, en el que Tsygankov no quedó exento de culpa. «Le deja completamente solo. Es realmente complicado entrar ahora mismo siendo un jugador nuevo, aquí en realidad se ve que va caminando.»

«Aquí todavía puede intervenir... Es simplemente un atacante que quiere ayudar en defensa.» Su compañero de análisis Marciano Vink es más duro con el extremo derecho. «¡Así es como defiende un alevín!»

«Esto no es defender. ¡Ese trote de vuelta y luego no hacer nada!», expresa Vink su incredulidad. Hugo Borst, presente en la mesa, añade: «¡Defensa fingida!»

La aparente falta de forma de Tsygankov tiene una explicación clara. El atacante apenas hizo la pretemporada con el Girona debido a un conflicto con la directiva del club.

Además de Tsygankov, Thilo Kehrer también debutó con el Ajax. El alemán entró a cinco minutos del final por Aaron Bouwman, que poco antes fue arrollado por Ruben van Bommel.



