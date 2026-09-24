El debut de Klopp: una decisión sorpresa de la UEFA arruina el plan de Alemania antes del duelo ante los Países Bajos

Un informe periodístico reveló, este jueves, que la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, la "UEFA", ha tomado una decisión relativa al partido entre los Países Bajos y Alemania, dentro de las competiciones de la Liga de las Naciones de la UEFA, previsto para la tarde de hoy.

Jürgen Klopp, entrenador de Alemania, no verá a sus jugadores con la camiseta verde en su primer partido como técnico del equipo.

Se suponía que la selección alemana iba a vestir una versión reeditada de la camiseta suplente del Mundial de 1990.

Según el diario "Bild", la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) prohibió esta camiseta por dos motivos: el primero, que las tres franjas se extienden hasta el final de las mangas, una zona reservada a los logotipos del torneo; y el segundo, que los números de los jugadores no aparecían en el pecho.

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Por eso, la selección alemana jugará con una camiseta completamente negra, vistiendo la última camiseta diseñada por Adidas antes de que Nike se encargue de su diseño en 2027.

En un principio, estaba previsto desvelar esta equipación el próximo 3 de noviembre y estrenarla el 16 de noviembre ante los Países Bajos en Berlín.

Klopp comentó en la rueda de prensa celebrada el miércoles: "A todos les gustará. Es magnífica".