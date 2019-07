En su debut en el Barcelona, De Jong empieza a enamorar

Así jugó el holandés frente al Chelsea, en el partido que significó su primera vez como jugador azulgrana. Ingresó en la segunda etapa.

Junto con el de Antoine Griezmann, el debut de Frenkie de Jong en el era uno de los más esperados. Finalmente, en el amistoso frente al , el holandés pudo jugar sus primeros minutos con la camiseta azulgrana. Una primera vez para ilusionar, una primera vez para empezar a enamorar.

El centrocampista no estuvo entre los once que iniciaron el juego. Ingresó en la segunda etapa , cuando Ernesto Valverde decidió cambiar el equipo completo. En esos segundos 45 minutos, el ex- se paró en el lugar de Sergio Busquets y mostró algo de su jerarquía, recuperando balones para comenzar ataques.

Estuvo también muy atento para dar pases con el primer toque y anticiparse a las jugadas. Además, pese a ubicarse como mediocentro defensivo, exhibió una de sus grandes cualidades: la conducción.

Eso sí: quedó pendiente verlo parado al lado de Busquets. Una dupla que puede ser la clave de este Barcelona 2019-2020.