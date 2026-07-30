El FC Twente no logró el jueves por la noche clasificarse para la tercera ronda previa de la Europa League. Ante el Ferencváros, el equipo de John van den Brom reaccionó demasiado tarde, lo que se tradujo en un empate 2-2. Wout Weghorst y Lucas Vennegoor of Hesselink fueron los responsables de los tardíos goles del Twente.

En Budapest había que remontar el 1-2 de la ida, pero para el técnico Van den Brom no hubo motivo para cambiar su once inicial. Weghorst volvió a empezar como titular, mientras que Sam Lammers acabaría entrando desde el banquillo.

El Twente se vio sobre todo replegado en los primeros compases, aunque eso todavía no se tradujo de inmediato en grandes ocasiones para el Ferencváros. Sin embargo, Thomas van den Belt echó una mano a los húngaros al cometer un penalti de una manera infantil. Toon Raemaekers lo transformó con sangre fría: 1-0.

Un duro golpe, por tanto, para los Tukkers, que se vieron obligados a ir a remolque. En el minuto 36, el Twente recibió una ayuda: Philippe Rommens pisó con dureza el tobillo de Ramiz Zerrouki con los tacos por delante, lo que le costó una tarjeta roja tras la intervención del VAR.

La tarjeta roja sirvió, al menos, para que el Twente se dejara ver algo más en campo rival, pero crear ocasiones siguió siendo, igual que la semana pasada, un enorme problema. La entrada de Lammers y Daouda Weidmann cambió poco esa situación.

Es más, en el minuto 53 el Twente recibió el golpe definitivo. Joseph, que la semana pasada también marcó dos veces, recibió el balón en su propio campo, superó a Stav Lemkin con una impresionante arrancada y sorprendió a Lars Unnerstall con un disparo al palo corto: 2-0.

El Twente intentó forzar un asedio final, pero este no tomó forma de verdad hasta el gol de Weghorst en el minuto 82. Convirtió en el 2-1 un cabezazo de Marko Pjaca. La fe regresó, sobre todo cuando Lucas Vennegoor of Hesselink cabeceó de manera extraordinaria el 2-2 al fondo de la red. Lemkin aún pudo haberse coronado como el héroe de la noche, pero su remate de cabeza se marchó rozando el larguero.

La eliminación no significa que el Twente haya terminado por completo su aventura europea. El equipo de Van den Brom entra en la tercera ronda previa de la Conference League, donde el FC DAC 1904 será su rival. El Ajax también se clasificó el jueves por la noche para esa ronda.