El dardo de Keylor Navas al Real Madrid: "En París me siento valorado"

El portero se lució con diez paradas en su vuelta al Bernabéu y habló de su felicidad en su nueva vida en París.

Keylor Navas fue uno de los grandes protagonistas del 2-2 de la UEFA . El portero realizó hasta diez paradas, su mejor registro en un partido en los último cinco años, y salvó a su equipi de caer derrotado en el Santiago Bernabéu.

A pesar de que privó al Madrid de la victoria, su antigua afición le despidió con aplausos y el portero lo agradeció: "¿Mis ex compañeros? Son mis amigos pero dentro de la cancha cada uno defiende lo suyo pero fuera de la cancha seguimos compartiendo con nuestras familia. La gente me mostró mucho cariño y es el que yo mostré cuando estuve aquí. Les agradezco de corazón porque con ellos viví momentos increíbles".

Sin embargo, Keylor también dejó un dardo al Madrid, donde muchos dudaron de su rendimiento a pesar de que ganó tres Champions y el club acabó fichando a Courtois. En su nuevo club deci sentirse valorado: "Estoy en París, bien y contento. Me siento muy valorado y eso me motiva muchísimo y me ayuda a seguir trabajando".