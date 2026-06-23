El culebrón del traspaso del entrenador del NAC, Carl Hoefkens, llega a su fin tras el anuncio oficial del OH Leuven

Timmy Simons es el nuevo entrenador del OH Leuven, según anunció el martes el club belga. Carl Hoefkens, favorito para el cargo, se queda en el NAC Breda.

Aunque Hoefkens había anunciado que seguiría en el NAC para jugar la Keuken Kampioen Divisie, en los últimos días cobraron fuerza los rumores sobre su posible salida. Según Het Laatste Nieuws, su fichaje por el OH Leuven estaba casi cerrado.

Un comunicado previo del NAC sobre su continuidad buscaba calmar los ánimos tras el descenso, aunque fuentes del club lo desmintieron. Aun así, Hoefkens se mostraba abierto al cambio.

Con la designación de Simons, de 49 años, como sucesor de Felice Mazzù —quien ficha por el KAS Eupen—, concluye la novela de traspasos en torno a Hoefkens.

Simons, recordado por sus 218 partidos con el PSV entre 2005 y 2010, dirige desde 2021 y ya pasó por KVC Westerlo, FCV Dender y Zulte Waregem.

«Su estilo como entrenador en Bélgica recuerda a quienes lo vieron jugar: disciplina, estructura e intensidad», afirma el director deportivo Gyorgy Csepregi. «Sus equipos se caracterizan por una sólida organización, la voluntad de practicar un fútbol dominante y una marcada mentalidad ganadora. Estamos convencidos de que es la persona adecuada para dar forma a nuestras ambiciones deportivas».

Mientras, Hoefkens iniciará el lunes la pretemporada con el NAC, club que decidió mantenerlo tras el descenso y con el que tiene contrato por un año más.