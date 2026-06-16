La selección inglesa debutará ante Croacia en el Mundial, con toda la presión sobre su técnico alemán, Thomas Tuchel, quien debe cumplir las expectativas de los «Tres Leones».

Mark Bolingham, director ejecutivo de la Federación Inglesa, confirmó que el contrato de Tuchel, renovado hasta 2028, incluye una cláusula que permite su cese si los resultados en la Copa América de este verano en Estados Unidos son decepcionantes.

«Todos los contratos de la Federación Inglesa incluyen cláusulas de rendimiento, pero no voy a entrar en detalles», declaró Bolingham en una rueda de prensa el lunes. «Tenemos un entrenador de primer nivel que está haciendo un trabajo excelente, así que era lógico ampliarle el contrato dos años más».

Añadió que la prórroga se decidió pensando en la Eurocopa 2028, que se jugará en Reino Unido, y resaltó que Tuchel tiene la experiencia necesaria para manejar la presión.

«Contamos con un seleccionador que ha demostrado su valía y sabemos que puede liderar a la selección en esta etapa tan delicada».

La Federación confía en que Tuchel guíe a Inglaterra hacia un resultado histórico en el Mundial antes de iniciar la preparación para la Eurocopa en casa, con todas las miradas puestas en su debut contra Croacia.