El cuarto fichaje... ¿Cuánto pagó el Real Madrid para cerrar el acuerdo?

El domingo por la noche, los medios revelaron el valor del traspaso del lateral izquierdo español Marc Cucurella del Chelsea al Real Madrid.

El periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano afirmó en su cuenta oficial de «X» que «el valor de la operación asciende a 60 millones de euros: 55 millones garantizados y 5 millones en variables», y añade que ambos clubes publicarán el comunicado oficial pronto.

Cocorela llegó al Chelsea procedente del Brighton en enero de 2023 por 63 millones de libras. El jugador ha mostrado un buen nivel con los ‘Blues’ a pesar de los altibajos del equipo en las últimas temporadas. Se le considera uno de los mejores laterales izquierdos de la Premier League por su equilibrio defensivo y ofensivo, además de su experiencia internacional con la selección española, con la que disputa actualmente el Mundial 2026.

Su llegada, sorpresa del mercado, refuerza el proyecto de José Mourinho, que reestructura el equipo tras su regreso al banquillo madridista.

Es el cuarto fichaje del verano tras Konaté, Dumfries y Bernardo Silva, y refuerza el proyecto de Mourinho para recuperar el dominio europeo.