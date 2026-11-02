Parece que José Mourinho, entrenador del Real Madrid, ha encontrado por fin la alineación ideal que anhelaba desde el inicio de la temporada. Tras la destacada actuación táctica y física que ofreció en el Clásico en el estadio Camp Nou, el técnico portugués decidió mantener el bloque titular de su equipo.

Reina un ambiente excelente en el vestuario y existe una sensación general de que el equipo ha asimilado por fin los sistemas de presión y de ataque directo que exige el cuerpo técnico.

El diario "Marca" señaló que lo seguro en esta etapa es que la línea de ataque se ha mantenido intacta. El tridente ofensivo ha alcanzado una compenetración total, mostrando una asombrosa facilidad para generar peligro por las bandas.

Las bandas se han convertido en una amenaza permanente, ya que combinan el regate individual con el compromiso defensivo colectivo para recuperar el balón tras perderlo, lo que descompone los sistemas defensivos del rival.

"Es algo que tienen todos los jugadores ahora. He visto a Kylian presionar también; jugadores muy comprometidos. El equipo evoluciona y juega bien. Estoy realmente contento con esta actuación. Cuando los jugadores de ataque se sacrifican, eso beneficia al equipo", explicó así el técnico portugués.

El secreto de este equilibrio, sin embargo, se encuentra unos metros por detrás, donde Mourinho ha encontrado en Bernardo Silva al organizador perfecto para su doble pivote.

Tras abandonar las bandas, el centrocampista dominó el centro del campo, aportando una sensación de orientación y resistencia a la presión, lo que supuso un cambio radical en la circulación del balón del equipo.

La asociación de Silva con el mediocampo aporta el orden y la claridad que tanto se echaban en falta, lo que se reflejó de inmediato en el control del equipo sobre el desarrollo del juego, del que carecía al inicio de la temporada. Allí, el cuadrado mágico de Mourinho (Tchouaméni, Bernardo, Arda y Bellingham) da sentido a todo.

Con las ideas del entrenador consolidadas y el mediocampo funcionando a pleno rendimiento, los cambios en el once titular se han convertido en simples detalles pasajeros, o en parte del plan de descanso adoptado.

Mourinho afirmó: "No al 100%, pero estamos mejorando. Menos de cuatro meses es un periodo corto, y hemos logrado un progreso gradual. Ahora entiendo cosas que no entendía el primer día, y los jugadores entienden mejor mi personalidad como entrenador. Entienden las cosas que para mí no son negociables. Hay una buena comunicación humana entre los jugadores y el entrenador, entre mis ideas y sus capacidades. Vamos por buen camino".

Con estos elementos en su sitio, Mourinho afronta los próximos partidos con la intención de consolidar un once titular que ya se ha convertido en una parte inseparable de los planes del entrenador.