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El Crystal Palace ha recurrido la tarjeta roja directa que recibió Jean-Philippe Mateta en la derrota por 2-0 del sábado en el campo del Tottenham. El internacional francés se enfrenta a una sanción de tres partidos por su entrada con los tacos por delante sobre Micky van de Ven. Perderlo ahora supondría un nuevo golpe para Pierre Sage, técnico del Crystal Palace, que está bajo presión, antes de la visita del Liverpool a Selhurst Park el domingo.

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El Palace insiste en que la entrada de Mateta fue accidental

El Palace ha recurrido la tarjeta roja mostrada a Mateta, que fue expulsado en el minuto 13 en el Tottenham Hotspur Stadium. El delantero golpeó a Van de Ven con los tacos por delante cuando ambos disputaban un balón suelto, y el árbitro Michael Oliver le mostró inicialmente una tarjeta amarilla.

Oliver cambió la amarilla por una roja después de que el árbitro de VAR Jarred Gillett le enviara al monitor. El Palace considera que la entrada fue accidental y argumenta que el francés tenía la mirada puesta en el balón y no vio llegar a Van de Ven.

El VAR sostiene que la entrada cumplía todos los criterios de juego brusco grave

Gillett dejó pocas dudas cuando asesoró a Oliver sobre la jugada. Dijo: «El punto de contacto es el tendón de Aquiles, lejos del balón. Corre a gran velocidad y con intensidad, y los tacos le golpean de lleno en el tendón de Aquiles. Creo que cumple todos los criterios de juego brusco grave».

Oliver explicó entonces la decisión al público por megafonía: «Tras la revisión, el número 14 del Crystal Palace impacta de lleno y con fuerza con los tacos en el tendón de Aquiles de su rival. La decisión final es tarjeta roja». El lunes, Dermot Gallagher, Tim Sherwood y Jay Boothroyd, integrantes del panel Ref Watch de Sky Sports, coincidieron de forma unánime en que la decisión fue correcta.

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La sanción de Mateta dejaría a Sage con pocos delanteros

Con diez jugadores, el Palace no pudo contener al Tottenham, y los goles de Archie Gray y Jan Paul van Hecke, uno en cada parte, sellaron una cómoda victoria. La derrota dejó al Palace en puestos de descenso, con una sola victoria en sus últimos seis partidos de la Premier League.

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Perder a Mateta supondría otro golpe para Sage, que lucha por conservar su puesto y había recuperado al delantero hace poco tras una lesión en los isquiotibiales. Con Jorgen Strand Larsen de baja por un problema en el tobillo, Eddie Nketiah sería el único delantero disponible del Palace.

¿Qué les espera a Mateta y al Palace?

Si se mantiene la sanción, Mateta se perderá el partido del domingo en casa contra el Liverpool, antes del parón internacional, así como los duelos cruciales ante Coventry y Hull, recién ascendidos.

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Sí estaría disponible cuando el Palace reciba al Hoffenheim y a la Real Sociedad en la Europa League.