El Crystal Palace fue muy superior a la Fiorentina; Emegha, en apuros con el Estrasburgo

El Crystal Palace, favorito en la Conference League, venció 3-0 a la Fiorentina en la ida de cuartos. El FSV Mainz ganó 2-0 al RC Strasbourg.

Crystal Palace 3-0 Fiorentina

Pasados más de veinte minutos de juego, el Crystal Palace obtuvo un penalti tras una imprudente falta del defensa de la Fiorentina Dodo dentro del área italiana. Jean-Philippe Mateta asumió su responsabilidad y engañó a David de Gea: 1-0.

Dodo también falló en el 2-0: salió tarde, no hubo fuera de juego y Tyrick Mitchell, libre, empujó el balón a la red tras un remate fallido de Mateta.

En el descuento, Ismaïla Sarr, asistido por Daichi Kamada, sentenció el 3-0 que convierte la vuelta en un trámite.

FSV Mainz 05 - RC Strasbourg 2-0

El Mainz comenzó con fuerza ante el Estrasburgo, donde el internacional holandés Emanuel Emegha, recién recuperado de una lesión, comenzó en el banquillo. Fue Kaishu Sano, hermano de la estrella de la Eredivisie Kodai Sano, quien abrió el marcador con un magnífico disparo por la escuadra: 1-0.

Poco después, Stefan Posch aprovechó un córner de Paul Nebel y remató con fuerza para hacer el 2-0.

Tras el descanso entró Emegha y vio cómo Valentín Barco golpeaba el larguero; el balón quedó suelto, el ex del Sparta remató de cabeza, pero se marchó desviado. El Estrasburgo debe...