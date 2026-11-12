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El Crystal Palace ha anunciado oficialmente el fin de su relación con el entrenador Pierre Sage tras un desastroso inicio de temporada en la Premier League que ha dejado al club del sur de Londres hundido en el último puesto de la tabla. La directiva del Crystal Palace ha actuado con rapidez después de una serie de malos resultados y ya ha identificado a un sustituto de renombre para liderar su lucha por la permanencia.

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Sage, destituido mientras el Crystal Palace toca fondo

El Crystal Palace decidió actuar tras una pésima racha que culminó el domingo con una derrota en casa por 3-1 ante el Liverpool. El gol de penalti de Eddie Nketiah en el tiempo añadido no fue más que un tanto de consolación y terminó por agotar la paciencia del presidente Steve Parish.

El Palace ocupa actualmente el último puesto de la Premier League, con solo dos victorias en toda la temporada. El club del sur de Londres avanza en las negociaciones con Thomas Frank, según informa el Standard. El exentrenador del Tottenham y del Brentford apunta a hacerse cargo del equipo.

El Palace confirma la salida del cuerpo técnico

En el comunicado con el que confirmó el cambio de entrenador, el club anunció que también había renovado por completo el cuerpo técnico.

«El Crystal Palace Football Club confirma que Pierre Sage ha dejado su cargo de entrenador», señala el comunicado oficial. «Tres miembros del cuerpo técnico de Pierre, Jamal Alioui, Damien Della Santa y Sandy Guichard, también han dejado el club. El club quiere expresar públicamente su agradecimiento a Pierre y a su equipo por sus esfuerzos durante su etapa en el sur de Londres y les desea lo mejor para el futuro».

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El club añadió: «Se informará oportunamente sobre el proceso para nombrar a un nuevo entrenador».

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Una herencia difícil y una racha desastrosa

Sage llegó procedente del Lens en verano con la enorme tarea de suceder a Oliver Glasner. Su predecesor había inscrito su nombre en la historia del Palace al conquistar la FA Cup, la Community Shield y la Conference League en dos años con un club que nunca antes había ganado títulos importantes.

Estar a su altura resultó demasiado difícil para el francés. El Palace ha sufrido cuatro derrotas consecutivas en liga, entre ellas una goleada por 5-0 ante un Brighton en plena forma y una derrota por 2-0 frente al Tottenham en la que Jean-Philippe Mateta fue expulsado en la primera parte. Su única victoria en los últimos ocho partidos entre todas las competiciones llegó contra el Fulham, otro equipo en apuros, en la Carabao Cup.

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La salida de Sage se produce en una jornada caótica en la máxima categoría inglesa. Fue destituido apenas una hora después de que el Manchester United despidiera a Michael Carrick, lo que los convierte en los dos primeros entrenadores destituidos esta temporada en la Premier League.

Frank se prepara para un posible regreso

Si es nombrado, Frank afrontará el enorme reto de sacar al Palace del último puesto de la clasificación. El técnico busca volver a entrenar por primera vez desde que su desastrosa etapa de ocho meses en el Tottenham terminó en febrero, tras una racha de solo dos victorias en 17 partidos.

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La prioridad inmediata del próximo entrenador será frenar la caída del equipo y devolver la confianza a una plantilla que no logra repetir los éxitos de su anterior etapa de títulos.