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El Crystal Palace estudia la posibilidad de fichar al exentrenador del Tottenham Thomas Frank como sustituto de Pierre Sage, después de que los últimos resultados hayan aumentado la presión sobre el francés. Frank, sin equipo desde que dejó el Tottenham en febrero, goza de gran consideración en Selhurst Park, pero sus dificultades en el norte de Londres siguen siendo motivo de preocupación mientras el Crystal Palace valora sus opciones.

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Frank se perfila como principal candidato para sustituir a Sage

Según las informaciones, el Crystal Palace está estudiando la contratación de Frank como próximo entrenador. El exentrenador del Tottenham Hotspur se perfila como uno de los principales candidatos para sustituir a Sage en Selhurst Park. El club está preocupado por el rendimiento del francés, y los resultados recientes han aumentado la presión sobre él.

Según Football Insider, Frank sigue gozando de una gran consideración entre figuras influyentes del club, y su experiencia en la Premier League podría convertirlo en una opción atractiva si el Crystal Palace decide cambiar de entrenador.

Su éxito en el Brentford convierte a Frank en una opción atractiva para el Crystal Palace

Frank está sin equipo desde que dejó el Tottenham en febrero, pero sus logros en el Brentford siguen despertando interés en el fútbol inglés. Llevó al Brentford a la Premier League y contribuyó a consolidarlo como un equipo competitivo en la máxima categoría pese a contar con recursos comparativamente limitados.

Su capacidad para desarrollar futbolistas y construir un equipo organizado podría resultar atractiva para el Crystal Palace mientras estudia sus opciones. Además, su experiencia como entrenador en la máxima categoría inglesa podría aportar mayor estabilidad en un momento difícil.

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Dyche y Edwards también son candidatos mientras el Crystal Palace estudia sus opciones

Sin embargo, su decepcionante etapa en el Tottenham sigue generando dudas. El Crystal Palace ya valoró al danés antes de contratar a Sage y, según las informaciones, sus responsables están estudiando detenidamente si esta vez es la persona adecuada para el puesto. No es el único candidato: Sean Dyche y Rob Edwards también se perfilan como posibles sustitutos.

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El Crystal Palace tendrá que sopesar los éxitos de Frank en el Brentford frente a sus dificultades en el norte de Londres. El hecho de que esté disponible podría facilitar las negociaciones, aunque el club primero debe decidir si está preparado para prescindir de Sage.

¿Qué les espera a Frank y Sage?

Según las informaciones, Frank está interesado en volver a entrenar en la Premier League cuando surja la oportunidad adecuada, y el puesto en el Crystal Palace podría darle la ocasión de recuperar su reputación.

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Por ahora, el club sigue estudiando sus opciones, pero, si los resultados de Sage no mejoran, Frank podría convertirse en un firme candidato al puesto en las próximas semanas.



