Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, sigue sin poder recuperar su nivel, ya que atraviesa una temporada muy discreta.

Pese a las oportunidades que el técnico José Mourinho continúa dándole a Vinicius, el extremo brasileño todavía está lejos del nivel que se espera de un jugador con su potencial y su estatus.

El diario Sport señaló que Vinicius volvió a desaparecer frente al AEK Atenas, mientras que Diomandé sigue ganando cada vez más confianza.

Ante el AEK Atenas, Vinicius fue titular y disputó los 90 minutos completos, pero no logró marcar la diferencia. Y con el final de su sanción en LaLiga cada vez más cerca, sus dos actuaciones en la Liga de Campeones no invitan al optimismo.

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El bajón de nivel de Vinicius coincidió con la explosión futbolística que vive Yan Diomandé. El jugador marfileño atraviesa un momento espléndido en lo ofensivo, además de realizar un gran esfuerzo para ayudar a sus compañeros en defensa, precisamente las dos facetas por las que el brasileño recibe el mayor número de críticas.

En Grecia, Diomandé aseguró que su mejor posición es la banda izquierda, la misma que ocupa Vinicius. Esta situación podría llevar a la estrella brasileña al banquillo antes de lo previsto.

El técnico Mourinho ha logrado corregir muchas cosas: devolvió a Jude Bellingham a su nivel, trasladó a Fede Valverde a la posición de lateral derecho y trabajó para mejorar el rendimiento de Diomandé. Pero Vinicius sigue siendo la asignatura pendiente del entrenador portugués, y no por falta de confianza.

El brasileño solo ha empezado en el banquillo en un único partido en toda la temporada, y ha sido titular en casi todos los encuentros en los que ha estado disponible.

El técnico portugués ha optado por tratar al jugador brasileño con cautela y protegerlo. No le ha dirigido ninguna crítica ni le ha cargado con la responsabilidad, ni en las ruedas de prensa ni dentro del terreno de juego.

Mourinho tiene muy presente el conflicto que surgió entre el jugador brasileño y Xabi Alonso, y cómo aquella tensión terminó con la salida de su predecesor del cargo.

Por esta razón, ha manejado la situación con gran dosis de prudencia y flexibilidad; pese a haberlo sustituido en numerosos partidos, siempre se ha esmerado en ganarse la colaboración del jugador y en mantener su relación con él.

Lo ocurrido el pasado miércoles en Atenas fue el mejor ejemplo de ello. En el momento en que Vinicius era uno de los peores jugadores del conjunto blanco, Mourinho decidió sustituir a Diomandé y mantener al jugador brasileño sobre el césped, a la espera de una reacción por su parte.

Numerosos aficionados y periodistas pidieron la sustitución de Vinicius, pero el técnico portugués se mantuvo firme en su decisión y siguió dándole la oportunidad. Es consciente de que necesita recuperar la mejor versión de Vinicius para que el equipo pueda competir por todos los títulos.

Aun así, el crédito de confianza en el jugador brasileño ha empezado a agotarse en los pasillos del Santiago Bernabéu. Cada vez son más las personas que ya no lo ven como un titular intocable a su regreso de la sanción, algo que podría llevar el problema a otro nivel.

Con Diomandé, el equipo gana más equilibrio, porque el jugador marfileño ofrece un gran apoyo a Marc Cucurella. Con Vinicius, en cambio, el lateral español sufre una carga adicional. Esto se vio con claridad en Atenas, y se ha repetido en otros partidos durante la presente temporada.

Ahora, Mourinho debe gestionar una situación sumamente delicada. La estrella brasileña es consciente de que atraviesa un mal momento, pero por ahora se sitúa por detrás de Diomandé en el orden de preferencias, algo que podría generar un nuevo foco de tensión si el técnico decide apartarlo del once titular.

No cabe duda de que la decisión no es nada fácil. Sentar en el banquillo a uno de los jugadores más mediáticos e influyentes del equipo tiene un coste, tanto dentro del vestuario como en el entorno del club, y Mourinho conoce bien el precedente que supuso.

Por el contrario, mantenerlo en el once titular en función de su estatus y su condición de estrella supondría castigar al jugador que ahora mismo está más en forma, además de romper el equilibrio que el técnico tanto se ha esforzado en construir.

El jugador brasileño demostró, en temporadas anteriores, contar con la capacidad necesaria para salir de bajones similares, pero el margen de tiempo del que dispone se reduce progresivamente.

Su regreso a la competición de LaLiga será una gran oportunidad para recuperar su imagen y recordar a todos las razones por las que fue uno de los extremos más capaces de regatear y marcar la diferencia del mundo. Y si no aprovecha esta oportunidad, Diomandé espera su turno, mientras que Mourinho, por mucho que se empeñe en proteger a Vinicius y darle confianza, tendrá menos motivos para seguir esperándolo.