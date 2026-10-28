Younes Khlifi jamás imaginó que un vídeo satírico que publicó hace años provocaría una crisis que trascendería las fronteras del fútbol. Después de que Kylian Mbappé se viera envuelto en una gran polémica por calificar de "dictador" al antiguo líder chino Mao Zedong, el autor del vídeo volvió a hablar sobre el origen de la idea y sus inesperadas consecuencias, expresando su solidaridad con la estrella francesa.

En agosto de 2023, Khlifi publicó, a través de su cuenta en la plataforma "X", un vídeo satírico en el que empleó la tecnología deepfake para superponer el rostro de Mbappé sobre imágenes de Mao Zedong.

En aquel momento, el vídeo pasó sin despertar un interés reseñable en China, antes de volver a primera plana el martes 27 de octubre y adquirir una gran difusión después de que Mbappé hablara de él en el pódcast "The Bridge".

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El capitán de la selección francesa dijo sobre el fragmento: "El meme con el que más me reí es cuando pusieron a un hombre, creo que es un dictador chino, y colocaron mi cabeza sobre él".

La palabra "dictador" provocó una amplia indignación en China, y la crisis derivó en consecuencias comerciales después de que varias empresas chinas suspendieran sus colaboraciones con el jugador, mientras que las autoridades chinas consideraron que lo ocurrido constituía "un acto que hiere los sentimientos del pueblo".

"Una completa locura"

En declaraciones publicadas por el diario francés"Le Parisien", Khlifi expresó su asombro por la evolución de la crisis, afirmando: "Vi el vídeo el lunes por la noche y me alegró que Mbappé dijera que era su meme favorito, eso me hizo feliz. Pero no esperaba que la cosa traspasara las fronteras y desembocara en una crisis diplomática. Es una completa locura".

Khlifi explicó que la idea del vídeo surgió en el contexto del interés que suscitó Mbappé durante el verano de 2023, cuando su futuro con el París Saint-Germain era el centro de la polémica, y añadió: "Seguía el fútbol hasta cierto punto, trabajaba como desarrollador y me interesaban las tecnologías de deepfake y la inteligencia artificial para crear vídeos humorísticos. Así, dos ideas se cruzaron en mi cabeza e hice este vídeo".

Subrayó que no pretendía ofender al pueblo chino, afirmando: "No quería herir los sentimientos de ningún pueblo, solo hacía vídeos humorísticos; se me ocurrió la idea y la ejecuté".

"Lástima"

El creador del meme mostró su solidaridad con Mbappé por las consecuencias a las que se enfrentó, y dijo: "Siento lástima por Mbappé. Es triste que tenga que soportar todas estas cosas por un desliz involuntario, y que pierda patrocinadores y un público potencial. Está asumiendo mucho más de lo que corresponde a la gravedad del asunto".

Khlifi también comentó la crisis, a través de su cuenta en la plataforma "X", afirmando: "Me desperté para encontrarme causando una crisis diplomática. Si presentas una demanda contra mí, Mbappé, quedaré arruinado económicamente; lo siento, no tengo nada que puedas obtener".

También dirigió un mensaje a los seguidores chinos, que empezaron a seguirle a raíz de la crisis, en el que dijo que considera a Mao Zedong una de las figuras más influyentes de la historia del mundo, expresando su admiración por la historia y la cultura de China y deseando visitar el país algún día, antes de concluir su mensaje con la frase: "¡Viva la amistad chino-francesa!".



