«El Corinthians presenta una oferta que Memphis Depay rechaza de inmediato»

Memphis Depay podría no renovar con Corinthians. UOL Esporte informa que su representante rechazó una oferta del club.

El jugador aún debe recibir 7,2 millones de euros del club, que por problemas financieros no puede pagarle de una sola vez. Corinthians negocia una solución.

La oferta de pagar mensualmente una parte de esa deuda, dentro de un contrato de dos años, fue rechazada por el entorno del jugador. Por ahora se desconoce si el Corinthians prepara una nueva propuesta.

La directiva solo quiere evitar que el jugador emprenda acciones legales. Memphis desea quedarse si se resuelve pronto la deuda.

Su contrato vence el 31 de diciembre, así que en unos meses podrá fichar gratis. Se rumorea que Tigres lo sigue como posible reemplazo de Ángel Correa, quien se va a River Plate.

El Olympique de Marsella se interesó recientemente, pero el alto salario pedido por el delantero enfrió su interés.