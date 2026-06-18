El contundente mensaje de Rabah Madjer a Hossam Hassan: «Salah no se puede sustituir... y la audacia es la clave de la victoria»

Durante el análisis en directo del partido entre Egipto y Bélgica, la leyenda argelina Rabah Madjer elogió el potencial de los «Faraones» y pidió más audacia al seleccionador Hossam Hassan.

El exjugador elogió al técnico, sugirió aprovechar mejor a las estrellas y animó a mantener el espíritu de lucha.

El exjugador argelino Rabah Madjer elogió la actuación de Egipto ante Bélgica y afirmó que los «Faraones» merecían ganar.

En declaraciones a «Sky News Arabia», Majer afirmó: «El partido fue intenso, y la selección egipcia ofreció un buen nivel frente a Bélgica».

Sobre el trabajo de Hossam Hassan, añadió: «Es un buen entrenador, pero debe ser más atrevido en los próximos partidos; tiene equipo y opciones para triunfar».

Criticó la decisión de sacar a Mohamed Salah, a quien considera imprescindible: «El rival teme a un jugador de la talla de Salah».

Elogió la actuación de Imam Ashour, autor del gol, y afirmó: «Ha sido excelente».

Para concluir, le envió un mensaje directo a Hossam Hassan: «Eres un gran entrenador y no necesitas consejos, pero te pido más audacia; tienes todo lo necesario para triunfar con la selección egipcia».

Para avanzar en el torneo, recordó que deben mantener el espíritu de lucha y el nivel exhibido.