El contundente mensaje de Balotelli tras otro episodio de racismo

El italiano fue protagonista de otro episodio racista en el Verona-Brescia y ha querido mandar un mensaje al respecto.

Mario Balotelli fue por desgracia uno de los grandes propios de la competición futbolera el pasado fin de semana. No por el golazo que marcó, pese a que no valió para lograr la victoria de su equipo, si no por los cánticos racistas que sufrió en el Verona-Brescia que han vuelto a poner el problema del racismo en el foco.

El italiano vivió en Verona un feo episodio y en un acto de ira cogió el balón y lo pateó contra la grada de donde provenían algunos de los cánticos y vítores racistas. Amenazó incluso con abanadonar el partido pero sus compañeros y rivales le arroparon para mostrarle su apoyo y evitar que se fuera.

Es el tercer episodio de este tipo en esta temporada, ya que Lukaku y Kessié, delantero y centrocampista de Inter y Milan vivieron algo parecido.

Balotelli no quiso hacer declaración alguna al término del partido, pero sí quiso manifestarse en redes sociales con un contundente mensaje.

"Gracias a todos los compañeros en el campo y fuera de él por la solidaridad que me mostraron. Gracias aficionados, por todos vuestros mensajes Gracias de corazón. Habéis demostrado que sois hombres de verdad, no como quienes niegan la realidad.