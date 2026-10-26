Según informa Ruhr Nachrichten, el Borussia Dortmund no tiene actualmente intención de renovar el contrato del argelino, que está próximo a expirar. Tampoco está claro si el propio jugador desea renovar.

Por detrás del trío de centrales preferido por el entrenador Niko Kovac, formado por Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton y Joane Gadou, Bensebaini tiene actualmente un papel de aspirante a la titularidad en el BVB. Mientras que la temporada pasada era uno de los habituales, en la actual a menudo tiene que quedarse en el banquillo.

Al mismo tiempo, el jugador de 31 años ha convencido en sus escasas apariciones, como en el reciente partido de la Bundesliga contra el Eintracht Fráncfort. Ante el Eintracht, Bensebaini fue contundente en los duelos, se lanzó a bloquear todos los disparos y, a menudo, logró meter el pie incluso en situaciones de máximo apuro.

«Con Ramy se nota que es un jugador experimentado. No jugó mucho al principio de la temporada, luego entra y termina el partido con solvencia. Además, hizo dos o tres buenas incursiones y tuvo un papel importante en que volviéramos a dejar la portería a cero», elogió al argelino Lars Ricken, director general deportivo.

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Sin embargo, Bensebaini no estará sobre el césped en el próximo partido del Dortmund en la Copa de Alemania contra el SV Werder Bremen. Por una tarjeta roja que recibió en la Supercopa contra el FC Bayern de Múnich, aún debe cumplir un partido de sanción.

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¿Desde cuándo juega Ramy Bensebaini en el BVB?

Bensebaini suma ahora seis partidos entre todas las competiciones. Tras perderse el inicio de la temporada por una contusión en una costilla, fue titular en los dos últimos partidos de la Liga de Campeones y en el encuentro de la Bundesliga del pasado fin de semana.

El jugador de 31 años tiene contrato con el BVB desde 2023 : entonces llegó libre procedente del Borussia Mönchengladbach. Desde entonces, el defensa acumula 112 partidos, diez goles y once asistencias.