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La directiva del Liverpool ha definido su postura sobre la posibilidad de renovar el contrato del capitán del primer equipo, el neerlandés Virgil van Dijk, cuyo contrato finaliza al término de la temporada actual.

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Van Dijk tiene 35 años y, a falta de pocos meses para que termine su contrato y sin que se haya alcanzado un acuerdo sobre la renovación, han aumentado las dudas en torno al futuro de la estrella neerlandesa en el Liverpool.

El diario "Mundo Deportivo" afirmó: "Andoni Iraola, actual entrenador del Liverpool, y los miembros de la junta directiva del club creen que el equipo todavía necesita a su capitán".

Iraola expresó su gran satisfacción con lo que aporta Van Dijk al vestuario del Liverpool, cuyo rendimiento sobre el terreno de juego sigue siendo sumamente destacado.

Además, el capitán de la selección de los Países Bajos ha disputado todos los minutos de los partidos de la presente temporada de la Premier League, tras las diez primeras jornadas.

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Se espera que el Liverpool presente una oferta a Van Dijk en los próximos días para renovar su contrato con el club inglés.

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Van Dijk, que se perderá los dos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA ante Grecia (el viernes en Ámsterdam) y Alemania (el lunes en Berlín) debido a molestias físicas, habló sobre su futuro en las últimas horas y dijo respecto a su posible renovación de contrato: "Ya veremos. No estoy preocupado".

El central explicó que actualmente no hay ninguna novedad respecto a la renovación de su contrato.

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Van Dijk añadió: "Pero eso no significa que haya ninguna presión ni nada por el estilo. Quiero seguir jugando y continuar con lo que estoy ofreciendo. Veremos qué nos depara la temporada. Hasta ahora he pasado un tiempo maravilloso en el Liverpool. Si esta situación continúa, perfecto. Y si no continúa, me marcharé a otro club".

Van Dijk se incorporó al Liverpool, que entonces dirigía Jürgen Klopp, en enero de 2018 procedente del Southampton, que recibió 84,65 millones de euros por el traspaso.

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Como jugador del Liverpool, ha conquistado todos los títulos posibles, incluido el de la Liga de Campeones de Europa y dos títulos de la Premier League, y luce el brazalete de capitán del Liverpool desde 2023, tras la marcha de Jordan Henderson.

Una sorpresa desagradable

El español Xavi Hernández, seleccionador de los Países Bajos, recibió un duro golpe antes de concluir el recorrido de su equipo en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, después de confirmarse la ausencia del capitán Virgil van Dijk y del delantero Brian Brobbey en los dos próximos enfrentamientos por falta de preparación física.

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La Federación Neerlandesa de Fútbol anunció el lunes la exclusión de ambos jugadores, de cara a los enfrentamientos ante Grecia y Alemania, en las dos últimas jornadas de la competición del Grupo 1.

La ausencia de Van Dijk se produjo pese a su participación en la victoria del Liverpool sobre el Crystal Palace por 3-1, el domingo, y a que ha seguido jugando todos los minutos de los partidos de su equipo en la Premier League esta temporada, pero la Federación Neerlandesa confirmó que no estaba en condiciones de participar a nivel internacional.

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El enfrentamiento ante Serbia, que terminó con victoria de los Países Bajos por 2-1 el pasado octubre, fue la cita internacional número 100 en la trayectoria del defensa del Liverpool, cuya ausencia supone una pérdida importante para la selección, dada su labor de liderazgo y su relevancia en la línea defensiva.