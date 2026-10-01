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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
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El contrato está cerca de su fin: un gigante europeo vuelve a la caza de Brahim Díaz

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El fichaje fracasó el verano pasado

  Un informe de prensa reveló este jueves el deseo de un gigante europeo de fichar al marroquí Brahim Díaz, estrella del Real Madrid.

Díaz sufre la falta de minutos con el Real Madrid dirigido por José Mourinho, ya que solo ha disputado 178 minutos repartidos en 4 encuentros esta temporada.

Díaz recibió varias ofertas el pasado verano para salir del Real Madrid, pero finalmente continuó en el club blanco.

La Juventus ya intentó el pasado verano fichar al jugador marroquí, e incluso trató de concertar una reunión con el Real Madrid a través de su agente, pero Díaz rechazó la oferta.

El contrato de Brahim con el Real Madrid se extiende hasta junio de 2027, y ya existía desde hace meses un acuerdo verbal para prolongarlo hasta 2030, pero el paso aún no se ha hecho oficial.

El diario "Tuttosport" afirmó que la Juventus no se ha rendido, pues ha colocado a Díaz entre los objetivos futuros del club italiano.

El periódico subrayó que Díaz sigue siendo el objetivo principal de la Juventus, que intentará de nuevo arrebatar a la estrella marroquí, especialmente si no renueva su contrato con el Real Madrid.

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