El club trabaja para encontrarle un club de destino y que pueda salir. Su contrato es una hipoteca para el Barça

¿Qué hacer con Samuel Umtiti? Esta es la pregunta del millón que lleva años haciéndose el Barça. Su contrato, una hipoteca gigantesca para el club, es inasumible para todos los equipos que se interesan o preguntan por las condiciones bajo las que podrían intentar hacer una operación de traspaso o cesión. Con Umtiti se ha probado todo. Traspasos que no han cuajado, cesiones que no han llegado a buen puerto, se ha planteado la opción de ofrecerle la carta de libertad y finalmente, se acabó renovándole de manera sorpredente hasta 2026, para poder así inscribir a otros futbolistas que llegaban al club. ¿Saldrá este verano Umtiti del Barça? La respuesta tiene dos letras, pero la palabra es una sola. No aparecen clubes que quieran pagar un traspaso y tampoco equipos que puedan afrontar una cesión, ya que su salario es altísimo y no pueden permitírselo. Es un callejón sin salida.

El salario de Umtiti: 52 millones de "clavo" para el Barça

Tay como reveló el libro "De la gloria al infierno", escrito por los periodistas Sique Rodríguez, Adrià Soldevila, y Sergi Escudero, la situación de Umtiti experimentó diferentes cambios. En principio, el galo tenía contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2023. A esa fecha, tras rechazar la carta de libertad que le ofreció el club, debería haber cobrado 57 millones de euros en una temporada y media, que le debería haber abonado el Barça. El club negoció con el francés una reducción de salario, pasando de 57 "kilos" a 52 millones, con una ampliación de contrato aparejada, hasta 2026. Menos dinero, pero más años de contrato. Ahora mismo, 'Big Sam' debe cobrar 52 millones de euros del Barcelona. De esos 52 millones, hasta 40 "kilos" serían fijos y el resto, los 12 millones restantes, corresponderían a diferentes variables por objetivos colectivos e individuales de difícil cumplimiento, por partidos disputados. El Barça pactó una rebaja de salario con Umtiti y a cambio, le amplió el contrato. Quién sabe si el club, en próximas fechas, aplicará esa misma fórmula a otros jugadores de su plantilla, como por ejemplo Frenkie De Jong, que podría ser traspasado o incluso seguir en Can Barça, siempre y cuando acceda a una rebaja salarial de su ficha.

Otro verano en bucle: ni sale, ni juega, pero cobra

Según ha podido saber GOAL, Rennes, Niza y Olympique de Lyon han preguntado o mostrado interés, desde hace dos veranos, en Umtiti. Y los tres se han topado con la misma pared: no pueden pagar el salario del central. Umtiti es una gran hipoteca hasta 2026. Un lastre económico que el Barça no es capaz de soltar y que está en rampa de salida cada verano...pero que nunca acaba de salir del Camp Nou. No llegan ofertas, nadie puede asumir su salario y el jugador, que está en su derecho, no quiere borrar con el codo lo que le firmaron con el brazo. Le tendrán que pagar hasta 2026, no está dispuesto a renunciar al dinero que le firmaron y como no aparece ningún club en el horizonte, sigue siendo jugador del Barça. Es una hipoteca en bucle infinito.