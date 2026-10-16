El diario francés "Le Monde" reveló los detalles de un contrato firmado por Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), en mayo de 2025, para alquilar oficinas en la Trump Tower de Nueva York, gestionada por la familia del presidente estadounidense Donald Trump y, concretamente, por su hijo Eric Trump, en una operación que ha generado interrogantes sobre la naturaleza de la relación entre ambas partes.

Según el periódico francés, que afirmó haber tenido acceso a documentos internos, la FIFA negoció el pago de 4 millones de dólares, el equivalente a unos 3,57 millones de euros, por el alquiler de unas oficinas de 450 metros cuadrados durante 7 años y 7 meses, dentro del edificio de 58 plantas propiedad de la familia Trump, en la Quinta Avenida de Nueva York.

La FIFA aseguró, en respuesta a las preguntas de "Le Monde", que el importe del alquiler se ajusta a los precios de mercado, mientras que el diario señaló que el edificio permanecía vacío y consideró que esta operación representa un indicio adicional de los vínculos entre Infantino y Trump.

El organismo internacional explicó que el alquiler de las oficinas se enmarca en los preparativos del Mundial de Clubes 2025 y, fundamentalmente, del Mundial 2026.

Sin embargo, el periódico destacó que el acuerdo no estuvo precedido por una licitación pública ni por un estudio de opciones alternativas, a diferencia de los procedimientos que siguió la FIFA al establecer sus oficinas en Miami, destinadas a sus servicios jurídicos.

El contrato, sobre el que, según "Le Monde", la FIFA solo ha facilitado información limitada, incluso dentro de sus propios despachos, ha suscitado nuevos interrogantes sobre las circunstancias del acuerdo, en un momento en el que la Cámara de Representantes de Estados Unidos lleva a cabo una investigación sobre las relaciones entre Infantino y el presidente estadounidense Donald Trump.

El pasado septiembre, el senador demócrata por el estado de Maryland Jamie Raskin, miembro del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, pidió que se interrogara al presidente de la FIFA y reclamó la entrega de documentos relativos a su relación con la Casa Blanca, criticando lo que describió como una falta de cooperación por parte de ambos lados en este asunto.