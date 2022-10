Los de Núñez deberán desembolsar un gran dinero para retenerlo y Juanfer sabe que eso pone en aprietos al club, por lo que ya tendría destino.

El 21 de enero de 2022 las redes sociales de River explotaron cuando se confirmó el regreso más esperado para los millonarios. Juan Fernando Quintero, el héroe de Madrid, volvía a ponerse la banda roja después de un año y medio.

La negociación para reconquistarlo fue ardua, incluso por momentos parecía no llegar a concretarse nunca. Fue el propio futbolista el que alentaba los rumores de su llegada mediante pistas que dejaba cuidadosamente en las redes.

Los primeros detalles de su arribo estimaban que sería a préstamo por un año, pensando en tomar ritmo futbolístico para el Mundial de Qatar 2022 (al que finalmente Colombia no se clasificó). Pero KAISA, la empresa dueña del club Shenzhen, quebró y los términos de la negociación parecían cambiar drásticamente. Ahora Juanfer, libre por incumplimiento de contrato, llegaría por tres años.

Más de dos meses después de la firma que unió oficialmente a las partes interesadas, se dio a conocer cómo fue la transacción. Finalmente Juanfer no llegó como jugador libre, sino que el club chino lo cedió hasta el 31 de diciembre de 2022. Si River quiere seguir contando con los servicios del 10 en 2023, deberá hacer uso de la opción de compra: US$ 2.000.000 por el 50% y US$ 4.000.000 por la totalidad del pase. El plazo para tomar esta decisión es el 30 de noviembre.

EL 2022 DE JUANFER

Atosigado por algunas lesiones, el comienzo del colombiano fue irregular. Partiendo desde del banco, supo ganarse un lugar indispensable en el once titular durante el segundo semestre, cuando River ya había quedado afuera de la Copa Libertadores. A partir de ahí, Juanfer se convirtió en una fija y supo hacerse cargo de la "mala" situación que atravesó el conjunto de Gallardo.

El viernes 14 de octubre, Hugo Balassone contó en TyC Sports que Quintero tiene negociaciones avanzadas con el Chicago Fire de la MLS y podría irse a fin de año, cuando acabe su acuerdo con el Millonario.

ESTADÍSTICAS DE JUANFER QUINTERO EN 2022

COMPETICIÓN PARTIDOS JUGADOS GOLES ASISTENCIAS MINUTOS Copa de la Liga Profesional 10 4 1 390 Liga profesional 18 1 5 690 Copa Libertadores 4 - - 131 Copa Argentina 3 2 2 221 TOTAL 35 7 8 1432