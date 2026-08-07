El futuro del español Rodri ha dado un giro inesperado después de acercarse a un fichaje por el Barcelona, siguiendo el consejo que recibió de su entrenador Pep Guardiola de unirse al club catalán en lugar del Real Madrid.

El periodista Melchor Ruiz reveló en el programa "La Tarde" de la emisora española "COPE" que Rodri consultó esta temporada a Guardiola sobre qué debía hacer si se veía obligado a elegir entre el Barcelona y el Real Madrid, y la respuesta del técnico catalán fue clara: el estilo de juego del Barcelona era el más adecuado para él, aunque subrayó que la decisión final correspondía únicamente al jugador.

Ruiz explicó que este factor fue decisivo en la decisión del centrocampista campeón del mundo y de Europa, quien considera que la filosofía del Barcelona se acerca mucho más a lo que vivió durante años bajo la dirección de Guardiola en el Manchester City, en comparación con el planteamiento del Real Madrid, y señaló que el contacto del entrenador Hansi Flick con el jugador también reforzó esta tendencia.

Añadió que Rodri es consciente de que entrará en un vestuario familiar que incluye a jugadores como Pedri y Dani Olmo, y se sentirá como si estuviera con la selección nacional, algo que facilitó su elección por el proyecto del Barcelona desde el punto de vista deportivo, al margen de las consideraciones económicas.

Según Ruiz, el Real Madrid mostró un gran interés por Rodri nada más terminar el Mundial, preguntó al Manchester City sobre la posibilidad de venderlo y recibió una respuesta positiva; luego presentó una oferta oficial y hubo un buen entendimiento, pero el jugador comunicó personalmente al club blanco su agradecimiento por la oferta y su preferencia por aceptar la del Barcelona antes de que avanzaran las negociaciones.

Indicó que el Real Madrid aceptó la decisión con deportividad, mientras que la operación sigue pendiente de un acuerdo económico entre el Barcelona y el Manchester City, ya que el club inglés pide unos 70 millones de euros, la misma cantidad que comunicó al Real Madrid durante las negociaciones, de modo que convencer al City es el último paso para completar uno de los fichajes más importantes del mercado.