El conflicto se instala en Universidad de Chile

El conjunto azul vive días convulsionados tras el enfrentamiento entre Johnny Herrera y Sabino Aguad por la forma en que se reformuló el plantel.

Tres partidos, dos empates, una derrota y la tempranera eliminación de la Copa Libertadores es el saldo de la Universidad de Chile versión 2019. Y detrás, un sinnúmero de problemas que tienen enfrentados a su capitán Johnny Herrera y a la directiva de Azul Azul.

La lista de polémicas con la sociedad anónima es bastante prolongada, y dentro de esos reclamos está la manera de reformular el plantel. De hecho, el arquero azul criticó la forma de trabajar que tiene la concesionaria apuntando directamente en contra de Sabino Aguad, gerente deportivo.

Su molestia radica principalmente por la frustrada llegada de Luis Jiménez, futbolista que finalmente continuó en Palestino, y del arribo de Edson Puch, hoy figura en Universidad Católica.

Este martes, en diálogo con CDF, el golero de los laicos reconoció la distancia con Aguad: “No hay mucho que decir. No hemos tenido muy buena afinidad, pero le he dicho las cosas y eso me deja tranquilo. Uno lleva tanto tiempo en esto que los detalles hacen la diferencia. Esos detalles nos han llevado a no tener un buen inicio de campeonato”.

El punto de conflicto es el mismo que tiene el entrenador, Frank Darío Kudelka. Los estudiantiles se reforzaron con 10 nuevas caras, varios ni siquiera eran la primera opción del ex entrenador de Talleres: Matías Campos López no estaba ni en la lista que presentó el DT a la mesa directiva. Matías Campos Toro, Augusto Barrios y Diego Carrasco fueron impuestos unilateralmente por Aguad. Solo Pablo Parra, Jimmy Martínez y Sergio Vittor fueron expreso pedido de Kudelka, quien apostaba por la llegada de Emmanuel Reynoso -en vez de Nicolás Oroz- y de Gustavo Bou y Carlos Quintana.

"No estoy disconforme con lo que hay, son tremendos jugadores, pero la experiencia dice que el 99% de las veces a los nuevos que llegan les cuesta adaptarse. No puedes traer a un jugador de 20 años que nunca ha jugado Libertadores a echarse a Universidad de Chile al hombro. Son cosas que uno sabe, han pasado en la historia del fútbol, son errores que se siguen cometiendo y los perjudicados somos todos, los hinchas, los futbolistas, los mismos dirigentes. La desazón de uno va por la falta de criterio a la hora de armar un plantel", afirmó Herrera al respecto.

Con todos estos problemas, el capitán habló con pesar sobre su futuro en el club. "Obviamente te cuestionas muchas cosas que pasan, pero estoy en la U y la seguiré defendiendo como siempre este año. A fin de año veremos qué pasa. Obviamente con este tipo de declaraciones lo más probable es que me vaya, pero tengo que decir lo que pienso, no quiero salir mordiéndome la lengua por quedarme callado", apuntó.

Y luego de sus incendiarias declaraciones, esta jornada arribó el presidente Carlos Heller al CDA donde se reunió en primera instancia con los gerentes del club y el vicepresidente de la mesa directiva, Mario Conca. Se espera que esta tarde se reúna con el plantel que, durante la mañana, vivió una nueva jornada de entrenamientos con miras al cruce de este sábado ante O’Higgins, que deberán enfrentar en medio de estos días convulsionados.