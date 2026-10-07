El comunicado de Cristiano Ronaldo divide a Portugal: un único punto de acuerdo y una pregunta principal que se impone

El extenso comunicado que publicó Cristiano Ronaldo la tarde de ayer martes no logró calmar los ánimos en Portugal, sino que acentuó la división en torno a la estrella histórica de la selección, después de que revelara en él los detalles de su desencuentro con el entrenador Jorge Jesus, tras abandonar enfadado la concentración de la Selecçao.

El caso Ronaldo sigue copando los titulares de la prensa portuguesa, después de que el jugador de 41 años optara por publicar un extenso comunicado, casi un relato completo, con el que intentó dar su versión de lo ocurrido, tras quedarse en el banquillo ante Noruega y realizar después ejercicios de calentamiento sin llegar a participar en el partido.

Según la versión de Ronaldo, Jesus fue el responsable de la crisis, después de que ambas partes acordaran que el entrenador ofrecería una aclaración ante los medios de comunicación sobre lo sucedido, algo que no ocurrió, lo que agravó las desavenencias entre ellos.

El comunicado de Ronaldo encendió la crisis

Aunque Ronaldo aseguró en su comunicado que no piensa en la retirada internacional y dejó la puerta abierta a un regreso a la selección, su gesto no sirvió para apaciguar la polémica, sino que contribuyó a avivar aún más las críticas en su contra.

Las reacciones en las redes sociales reflejan un estado de tristeza en un sector de la afición portuguesa, que esperaba un final distinto para la trayectoria de Ronaldo con la selección tras más de dos décadas de logros y recuerdos.

La comparación con Lionel Messi aumentó la intensidad de las críticas, después de que la despedida de la estrella argentina de la selección de su país se produjera en medio de emociones conmovedoras y un amplio homenaje, mientras que Ronaldo se encontró inmerso en una gran crisis con el cuerpo técnico y la Federación Portuguesa.

Según un informe publicado por la cadena «Foot Mercato», la dureza de las críticas en algunos medios portugueses llegó al punto de calificar el comunicado de Ronaldo como desconectado de la realidad.

«La soberbia de Ronaldo se olvidó incluso de Eusébio»

El diario «O Jogo» fue uno de los medios más críticos con Ronaldo, pues uno de sus redactores se preguntó cómo pudieron creer el jugador y su equipo personal, que incluye empleados del club Al Nassr y otros, que el seleccionador iría a la sala de prensa a leer un comunicado que recogiera los ocho puntos de los que habló Ronaldo.

El redactor se detuvo especialmente en el sexto punto del comunicado de Ronaldo, en el que se comparó con las leyendas Pelé y Maradona.

Y escribió en tono crítico: «La soberbia de Ronaldo se olvidó incluso de Eusébio. Todo esto tiene que ver con la soberbia».

El redactor considera que Ronaldo se situó en el centro del asunto con el fin de atacar a Jesus y a Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, pero fue más allá, al estimar que lo ocurrido podría suponer el final de la trayectoria del jugador con la selección.

La selección portuguesa es la gran perdedora

Pese a la división en torno a Ronaldo, hay un punto que parece contar con el acuerdo general en Portugal: que la selección nacional es la gran perdedora de la crisis.

El caso ha proyectado su sombra sobre la concentración del equipo, en un momento en el que ninguno de los compañeros de Ronaldo ha salido hasta ahora a defenderlo ni a anunciar su apoyo públicamente desde la publicación de su comunicado.

Asimismo, la afición portuguesa se dividió respecto al futuro del capitán de la selección.

En una encuesta publicada por el diario «A Bola», el 71% de los participantes considera que Ronaldo no podrá regresar a la selección, mientras que un 6% lo defendió y responsabilizó a Jesus de la crisis por no cumplir su promesa, y un 13% cree que la solución pasa por que todas las partes se sienten juntas, pongan fin al conflicto y vuelvan a la calma.

Ronaldo también tiene quien lo defienda

Pero las críticas no fueron unánimes, pues Ronaldo sigue contando con el apoyo de algunas voces mediáticas conocidas, entre ellas el periodista español Edu Aguirre y el británico Piers Morgan, considerados cercanos al jugador.

En Portugal, algunos de sus defensores más destacados pueden encontrarse en el diario «Record», perteneciente al grupo «Medialivre», del que Ronaldo posee una participación del 30%.

El periodista Bernardo Ribeiro reconoció ayer que Ronaldo tiene por delante un largo camino antes de reparar su relación con la Federación Portuguesa, pero se mostró más duro en su crítica a los responsables de la Federación, a quienes calificó de «idiotas» influidos por personas que trabajan con Jorge Jesus, acusándolos también de «difamar a algunos de los empleados de Medialivre».

Las miradas se dirigen a Jorge Jesus

Se espera que Ronaldo sea sancionado por abandonar la concentración de la selección durante el parón internacional, pero la gran incógnita radica en la posibilidad de su regreso a las filas del equipo dada la situación actual.

Ronaldo ostenta el récord de partidos internacionales con Portugal, con 234 encuentros, y encabeza además la lista de máximos goleadores históricos de la selección con 146 goles, lo que convierte cualquier decisión sobre su futuro con la Selecçao en algo de importancia excepcional.

Las miradas se dirigen ahora al próximo parón internacional de noviembre, en el que Portugal recibirá a Dinamarca el 14 de noviembre, antes de visitar a Gales el día 17 del mismo mes.

Y queda la pregunta más destacada: ¿volverá Jesus a convocar a Ronaldo?

El diario «A Bola» planteó la pregunta abiertamente, al considerar que la polémica actual hace legítimo cuestionarse la posibilidad de convocar al capitán de Portugal en el próximo parón internacional.

Al mismo tiempo, Jesus estará obligado a ofrecer su propia versión de la crisis, después de haber evitado hasta ahora entrar en los detalles del desencuentro con Ronaldo.