En un momento que llama la atención, el capitán portugués Cristiano Ronaldo decidió romper su silencio y revelar los detalles de su crisis con el seleccionador de su país, Jorge Jesus, días después de abandonar la concentración de la selección de Portugal a raíz de una disputa entre ambos. Lo llamativo es que el comunicado del Bicho llegó el mismo día en que Lionel Messi se preparaba para disputar su último partido con la camiseta de la selección de Argentina ante Benín, en una noche histórica en el estadio Monumental.

Este comunicado abre la puerta a una pregunta intrigante: ¿llegó el momento del comunicado de Ronaldo por casualidad, o el capitán de Portugal quiso reservarse un espacio bajo los focos el día en que las miradas del mundo se dirigían a su eterno rival?

Esta vez Ronaldo no se limitó a un mensaje breve, sino que ofreció su versión completa de lo ocurrido con Jesus, explicando que existía un acuerdo previo sobre la manera en que participaría con la selección, y que sintió que el entrenador no cumplió con lo pactado, antes de que las cosas se agravaran tras no haber jugado ante Noruega, y de que luego le comunicaran que no sería titular en el partido ante Dinamarca, lo que le llevó a decidir abandonar la concentración, un episodio que ocurrió hace cerca de una semana y que provocó un gran revuelo en el fútbol portugués y mundial, antes de que Ronaldo volviera hoy para explicar su postura con detalle y pedir disculpas por la forma en que dejó al equipo.

Pero el momento sigue siendo la parte más intrigante de la historia, pues si Ronaldo solo quería aclarar la realidad de lo sucedido, ¿por qué esperó hasta hoy? Sobre todo porque la crisis de su salida de la concentración de Portugal comenzó a finales de septiembre, mientras que la selección portuguesa resolvió sus partidos del parón internacional y aseguró su clasificación a la siguiente ronda de la Liga de Naciones de la UEFA sin la presencia de su capitán, y su último partido había terminado hace dos días.

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Esto podría significar que Ronaldo tuvo la oportunidad de hablar en los días pasados, pero eligió esperar hasta el seis de octubre, el día que reviste una importancia excepcional para Messi y el fútbol argentino.

Y aquí surge la comparación que resulta difícil de ignorar, pues Messi se prepara para disputar su último partido con la selección de Argentina, en un enfrentamiento ante Benín, en medio de una gran celebración en el estadio Monumental con una asistencia de decenas de miles de personas, tras una trayectoria internacional que se extendió por más de dos décadas y durante la cual conquistó dos veces la Copa América y la Copa del Mundo. Por ello, el evento estaba destinado desde hacía tiempo a dominar el panorama futbolístico y mediático a nivel mundial. ¿Acaso Ronaldo quiso compartir con Messi su noche de despedida, aunque fuera desde lejos, con un comunicado que devolviera su nombre a la primera plana de las noticias ese mismo día?

Lo más intrigante es que la rivalidad entre Ronaldo y Messi no fue un simple duelo entre dos grandes jugadores, sino que se mantuvo como una de las rivalidades más célebres en la historia del fútbol moderno, después de que ambos compitieran durante largos años por el Balón de Oro, los títulos europeos, los récords y los logros colectivos, y se convirtieran en un título permanente de comparación entre dos generaciones y dos estilos de juego diferentes. Por eso, cualquier acontecimiento que concierne a uno suele reflejarse en el otro, especialmente cuando se trata de un momento histórico como el final de la trayectoria internacional de Messi, en un momento en que Ronaldo, por su parte, aún no ha definido de forma definitiva la fecha del final de su andadura con la selección de Portugal.

Con todo, no hay ninguna indicación directa por parte de Ronaldo que diga que eligió deliberadamente esta fecha para compartir los focos con Messi, por lo que el asunto permanece en el terreno de las preguntas y no de los hechos. Quizá la estrella portuguesa consideró que el momento era adecuado para revelar su versión tras el final de los partidos de su selección y la calma de la crisis, y quizá al mismo tiempo no quiso dejar todo el protagonismo a su eterno rival en una noche que será testigo de uno de los mayores momentos de despedida en el fútbol.

Pero lo cierto es que el momento del comunicado dotó a la historia de otra dimensión e hizo que la pregunta estuviera muy presente: ¿fue una simple casualidad en un calendario repleto de acontecimientos, o Ronaldo quiso decir de manera indirecta que la noche de Messi no estaría del todo exenta de su presencia?



