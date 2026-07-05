El «comportamiento muy antideportivo» de Kylian Mbappé sigue dando que hablar en Paraguay

Orlando Gill, portero de Paraguay, criticó a Kylian Mbappé tras perder 1-0 ante Francia, acusándolo de conducta antideportiva.

Francia, favorita al título, sufrió ante Paraguay y solo ganó 1-0 en el 70’ con un penalti de Mbappé.

Durante el encuentro, los paraguayos no dejaron de molestar a Mbappé, de 27 años. En la primera parte se ignoró un golpe al francés.

El árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev permitió un juego físico, a veces agresivo, sin mostrar ninguna tarjeta amarilla a los paraguayos.

Al final del partido, el portero Gill acusó a Mbappé de falta de deportividad: «Tras el pitido final, quise darle la mano y felicitarle, pero me celebró en la cara», comenzó el portero.

«No paraba de ignorarme y entonces me enfadé. Considero que es mi deber deportivo darle la mano, pero él no quiso. Me parece antideportivo».

Mbappé, ya ante las cámaras, admitió: «Sabíamos qué partido iba a ser. También sabemos jugar sucio y estábamos preparados».



