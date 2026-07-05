Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH89-PAR-FRAAFP
Bart DHanis

Traducido por

El «comportamiento muy antideportivo» de Kylian Mbappé sigue dando que hablar en Paraguay

Francia

Orlando Gill, portero de Paraguay, criticó a Kylian Mbappé tras perder 1-0 ante Francia, acusándolo de conducta antideportiva.

Francia, favorita al título, sufrió ante Paraguay y solo ganó 1-0 en el 70’ con un penalti de Mbappé.

Durante el encuentro, los paraguayos no dejaron de molestar a Mbappé, de 27 años. En la primera parte se ignoró un golpe al francés.

El árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev permitió un juego físico, a veces agresivo, sin mostrar ninguna tarjeta amarilla a los paraguayos.

Al final del partido, el portero Gill acusó a Mbappé de falta de deportividad: «Tras el pitido final, quise darle la mano y felicitarle, pero me celebró en la cara», comenzó el portero.

World Cup
Francia crest
Francia
FRA
Marruecos crest
Marruecos
MAR

«No paraba de ignorarme y entonces me enfadé. Considero que es mi deber deportivo darle la mano, pero él no quiso. Me parece antideportivo».

Mbappé, ya ante las cámaras, admitió: «Sabíamos qué partido iba a ser. También sabemos jugar sucio y estábamos preparados».


Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google