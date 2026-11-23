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Las imágenes del comportamiento de Erling Haaland durante el partido entre el Manchester City y el Fulham (1-1) se están haciendo virales. Se ve claramente que sus compañeros no impresionan demasiado al delantero noruego.

El Manchester City atraviesa una grave crisis. El equipo de Enzo Maresca lleva cuatro partidos seguidos sin ganar en la Premier League.

Antes del parón de selecciones, el club perdió ante el Aston Villa (2-1), el Brighton (0-1) y el Nottingham Forest (3-1).

Tras el parón, tampoco ha empezado precisamente a remontar. El pasado sábado empató 1-1 con el Fulham.

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Pese a los malos resultados de su club, Haaland sigue siendo el máximo goleador de la Premier League. El exjugador del Borussia Dortmund, entre otros equipos, suma nueve goles.

Unas imágenes del partido contra el Fulham muestran también su frustración con sus compañeros. El defensa Abdukodir Khusanov se dispone a sacar de banda, pero, a ojos de Haaland, tarda demasiado y el delantero noruego se enfada.

Las imágenes de Haaland se han hecho virales en X. «Haaland parece infeliz en el Manchester City», se puede leer.

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«No entiendo quién ha hecho creer a Erling Haaland que está por encima del Manchester City. Su actitud empieza a ser un problema serio y el club debe estar por encima de cualquier jugador», escribe una importante cuenta de aficionados en la plataforma.

El próximo fin de semana, el Manchester City tendrá la oportunidad de resarcirse. El domingo se enfrentará al Arsenal a las 17:30 en el Emirates Stadium.