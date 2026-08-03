Jan Paul van Hecke parece que pronto tendrá un competidor menos en el Tottenham Hotspur. Cristian Romero, de hecho, está muy cerca del Inter, según informa, entre otros medios, La Gazzetta dello Sport.

El Inter ya habría alcanzado un acuerdo con el Tottenham Hotspur por un traspaso de 40 millones de euros, según sabe el diario deportivo italiano. Las conversaciones con el entorno de Romero ya están en marcha.

El salario es el principal punto de atención. Romero exige un sueldo de seis millones de euros, pero el Inter no está dispuesto a satisfacer esa demanda. La expectativa es que ambas partes lleguen pronto a un entendimiento.

Para Romero, la Serie A no es una competición desconocida. Antes de dar el salto al Tottenham Hotspur, jugó durante años en el Atalanta y el Genoa. Ahora, su regreso parece cercano.

Eso resulta hasta cierto punto sorprendente, ya que Romero amplió su contrato con los Spurs el verano pasado hasta mediados de 2029. Además, la pasada temporada fue capitán y formó, siempre que estuvo en forma, una dupla fiable con Micky van de Ven.

La plaza de Romero en el centro de la defensa del Tottenham Hotspur la ocupará la próxima temporada Van Hecke, que llegó procedente del Brighton & Hove Albion por 60 millones de euros.

El pasado fin de semana, el neerlandés ya fue titular en el amistoso ante el Chelsea (victoria por 2-1). En los medios británicos, Van Hecke dejó sobre todo una impresión de jugador «intenso y hambriento».