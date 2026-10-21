Una exestrella del Bayern Múnich puso en duda la capacidad como entrenador del alemán Hans Flick, apenas unas horas después de la dura derrota del Barcelona ante el París Saint-Germain por 4-2 en la Liga de Campeones de Europa.

Hans Dorfner jugó en las filas del Bayern Múnich junto a Hans Flick, pero criticó su escaso conocimiento a nivel táctico, mientras elogió su capacidad para gestionar a los jugadores.

En declaraciones exclusivas al sitio Tribuna, Dorfner reconoció que no considera a Flick un experto en fútbol, pese a su estrecha relación.

Y añadió: "Hans Flick tampoco es un gran experto futbolístico. Lo conozco bien; nos une una relación muy cordial. No quiero ofenderlo, pero sin duda hay otros que tienen una comprensión más profunda".

Y prosiguió: "Pero es extraordinario en el trato con la gente, habla con los jugadores y sabe cómo tratarlos".

Hans Dorfner y Hans Flick jugaron juntos en el Bayern Múnich desde 1986 hasta 1990.

Durante su etapa juntos en el club, ganaron tres títulos: dos títulos de la Bundesliga en las temporadas 1988/89 y 1989/90 y la Supercopa de Alemania en 1987.

Además, llegaron juntos a la final de la Copa de Europa de 1987, donde el Bayern Múnich perdió ante el Oporto.

Otra crítica a Michael Olise

Hans Dorfner elogió la actuación del jugador francés Michael Olise, describiéndolo como el jugador que más lo sorprendió esta temporada, mientras criticó su comportamiento fuera del campo.

Dorfner reconoció que no es especialmente admirador de la manera en que el extremo del Bayern se presenta ante el público, con el argumento de que debería ser un mejor ejemplo para las jóvenes aficiones.

Y dijo: "En el Bayern, sinceramente, debo mencionar a Olise. No es mi jugador favorito, porque no me gusta realmente la forma en que se presenta, se comporta y actúa".

Y agregó: "Es una figura pública, y los niños lo observan. Debería ser un buen ejemplo, en lugar de pasearse con su gorra puesta y no conceder entrevistas".

Y concluyó: "Pero se trata de jugar al fútbol y de esos noventa minutos. Y lo que Olise ofrece ahí es algo extraordinario, debo decirlo".