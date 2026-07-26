El Al-Hilal saudí busca reforzar su línea ofensiva con un fichaje de peso, y parece que el senegalés Iliman Ndiaye se ha convertido en una de las opciones más destacadas sobre la mesa de la directiva.

Y aunque la operación aún no está cerrada, el jugador posee cualidades que lo convierten en una pieza táctica ideal para el proyecto del italiano Simone Inzaghi, y no en un simple extremo más que se une al equipo.

Flexibilidad táctica que ofrece a Inzaghi nuevas soluciones

Lo más destacado de Ndiaye es su capacidad para jugar en más de una posición ofensiva con la misma eficacia, ya que el senegalés puede ocupar tanto la banda derecha como la izquierda.

Además, se desenvuelve bien detrás del delantero o como delantero móvil, lo que ofrece a Inzaghi una gran libertad para cambiar el dibujo táctico durante el partido, sin necesidad de realizar muchos cambios.

Y en caso de completarse la operación, se espera que Ndiaye ocupe la banda derecha, con la presencia de Kresencio Sumaville en el carril izquierdo, de modo que el Al-Hilal sea más variado y rápido en el último tercio, con una mayor capacidad para cambiar de posición y desconcertar a las defensas rivales.

No solo un extremo: un creador de juego adicional

El verdadero valor de Ndiaye no reside únicamente en su velocidad o sus habilidades individuales, sino en su forma de tratar el balón.

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El jugador posee una visión de juego especial y sabe generar ocasiones y filtrar pases entre líneas, lo que lo acerca más a un creador de juego adelantado que a un extremo tradicional que se limita a jugar por la banda y enviar centros.

Esta cualidad brinda al Al-Hilal un jugador capaz de participar en la construcción del ataque y aliviar la presión sobre los centrocampistas, especialmente en los partidos que requieren soluciones individuales o pases decisivos en espacios reducidos.

Un arma peligrosa en las transiciones ofensivas

Inzaghi se apoya en gran medida en las transiciones rápidas, y esta es una de las principales fortalezas de Ndiaye, pues el jugador sabe lanzarse a los espacios en cuanto recupera el balón, ya sea corriendo a la espalda de los defensas o conduciendo el balón grandes distancias, además de poseer la capacidad de tomar la decisión correcta en el último tercio.

La presencia de un jugador de estas características hará al Al-Hilal más peligroso en los contragolpes, especialmente con la velocidad de Sumaville en el flanco opuesto, lo que otorga al equipo un arma ofensiva difícil de detener para cualquier rival.

Competencia sana, no una crisis ofensiva

Algunos podrían pensar que la llegada de Ndiaye generaría un exceso de efectivos en la línea ofensiva, pero la realidad apunta a lo contrario, ya que el Al-Hilal afronta una temporada larga en la que disputará varias competiciones nacionales y continentales, lo que exige contar con más de un jugador capaz de actuar en más de una posición.

Además, la versatilidad posicional de Ndiaye ofrece a Inzaghi una gran flexibilidad para rotar a los jugadores, sin que el nivel deportivo se vea afectado, lo que reduce el desgaste y las lesiones y mantiene la disponibilidad de todos los elementos.

Un fichaje que podría cambiar la fisonomía del Al-Hilal

Si el Al-Hilal logra cerrar la operación, no solo habrá sumado un nuevo extremo, sino un jugador que eleva la calidad de todo el sistema ofensivo.

Ndiaye posee velocidad, habilidad, visión y capacidad para marcar y generar, además de su flexibilidad táctica, algo que cualquier entrenador busca.

Por ello, el fichaje de Iliman Ndiaye podría ser una de las operaciones más importantes del Al-Hilal este verano, ya que no solo añade un gran nombre, sino que brinda a Inzaghi múltiples opciones ofensivas e incrementa la capacidad del equipo para competir por todos los títulos en la nueva temporada.