Carlalberto Ludi, director deportivo del club italiano Como, aseguró que el prometedor argentino Nico Paz sigue siendo jugador de su club en un 100% por el momento, aunque reconoció la existencia de una opción de recompra a favor de su anterior club, el Real Madrid, en el futuro.

Las declaraciones de Ludi llegan para zanjar la polémica surgida en torno al futuro del talento argentino, ya que Paz es una de las grandes estrellas de la Liga de Campeones esta temporada tras marcar 3 goles y dar 5 asistencias en 4 partidos, entre ellos dos goles y una asistencia en la histórica victoria del Como sobre el Manchester United por (4-1).

El nivel excepcional del joven jugador atrajo el interés de los gigantes de la Premier League como el Chelsea, el Manchester United y el Arsenal, en un momento en el que el Real Madrid cuenta con la opción de recuperarlo de cara a 2027.

Ludi comentó sobre los recurrentes rumores, según recogió el sitio web "Tutto Mercato": "Me pongo en el lugar de la afición del Como; cada noviembre y marzo, y no sé si esa especulación es mediática o por otras razones, salen los informes para asegurar que el Real Madrid devuelve a todos los jugadores a casa. Este año hablan de Jacobo Ramón, y durante las dos próximas temporadas hablarán de Nico Paz".

El Real Madrid había activado la cláusula de recompra en el contrato de Paz el pasado verano, antes de que el Como lo fichara de forma definitiva por unos 60 millones de euros. El nuevo acuerdo incluyó que el club blanco conservara otra opción de recompra estimada en 80 millones de euros, válida únicamente en el verano de 2027.

El director deportivo del Como explicó los detalles del acuerdo diciendo: "La verdad es que cerramos una operación excelente el pasado verano, pues Nico Paz es jugador del Como en un 100%. Pero el Real Madrid conserva el derecho de recomprarlo hasta una fecha determinada y dentro del mercado de fichajes, algo muy normal en este tipo de contratos".

Ludi recalcó que la marcha del jugador al conjunto merengue no restaría éxito a la experiencia del Como con él, subrayando las excelentes relaciones con la directiva del club español: "Incluso si eso sucede, será una venta que recompensará nuestro trabajo y aportará un gran beneficio al club. Sabremos gestionar la situación durante la temporada como siempre hemos hecho en los últimos años, gracias a la magnífica relación que nos une con el Madrid. Por ahora, debemos disfrutar del jugador, porque representa de verdad un talento increíble".