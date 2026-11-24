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El Como se perfila como posible destino para Joshua Zirkzee, delantero sin protagonismo en el Manchester United, de cara al mercado de enero. El equipo de Cesc Fabregas estudia opciones para reforzar el ataque después de que Moise Kean, fichado en verano, sufriera una grave recaída que mantendrá al internacional italiano de baja varios meses más.

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El Como se fija en Zirkzee tras la lesión de Moise Kean

El Como se ha sumado a la creciente lista de clubes de la Serie A interesados en fichar a Zirkzee durante el mercado de enero. Según Gianluca Di Marzio, el club italiano estudia refuerzos para el ataque tras la grave recaída de Kean.

Fabregas confirmó durante el fin de semana que Kean afronta otro largo periodo de baja después de que su problema se agravara en un entrenamiento la semana pasada. El entrenador del Como señaló que el delantero estará de baja «unos meses más, no semanas», lo que obliga al club a revisar sus opciones en ataque.

Un problema recurrente en la tibia aparta a Kean durante meses

Kean lleva varios meses lidiando con un problema recurrente en la tibia que se remonta a antes de su llegada al Como. Aunque jugó con dolor al principio de la temporada, el futbolista de 26 años ha sufrido varias recaídas y no ha vuelto a jugar desde que representó a Italia durante el parón internacional de septiembre y octubre.

Cuando estaba cerca de volver a entrenarse con normalidad, Kean sufrió otra recaída que podría requerir una intervención quirúrgica. Con el delantero descartado para el futuro próximo, el Como «estudia sus opciones» en el mercado, aunque todavía no ha iniciado negociaciones formales con el Manchester United.

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Zirkzee apenas juega en Old Trafford

Un regreso a Italia podría darle una salida a Zirkzee, que atraviesa una etapa frustrante desde que llegó a Old Trafford procedente del Bolonia en 2024 por una cantidad inicial de 42,5 millones de euros. El internacional neerlandés ha perdido posiciones en el equipo y aún no ha sido titular en ningún partido oficial del United en la temporada 2026-27.

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Zirkzee solo ha disputado 231 minutos en 11 partidos como suplente entre la Premier League, la Champions League y la Copa de la Liga inglesa. Aunque no parecía entrar en los planes del anterior entrenador, Michael Carrick, su futuro con el nuevo técnico Mauricio Pochettino sigue siendo incierto.

Otros clubes de la Serie A siguen al delantero del United

El Como no es, ni mucho menos, el único club italiano pendiente de la situación de Zirkzee de cara al mercado de invierno. Según las informaciones, el Nápoles también sigue de cerca al neerlandés mientras se prepara para buscar un delantero si Lorenzo Lucca abandona el club.

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La trayectoria de Zirkzee en la Serie A hace que siga siendo un objetivo codiciado en la competición. Además del interés del Como y el Nápoles, el delantero ha sido relacionado anteriormente con la Juventus, la Roma y el Milan durante su difícil etapa en Inglaterra.