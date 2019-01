El Comité Técnico de Árbitros hace un balance positivo del VAR en LaLiga

Carlos Velasco Carballo, presidente del CTA -Comité Técnico de Árbitros-, y Carlos Clos Gómez, director del proyecto VAR, han comparecido ante los medios en la sede de la Federación Española de Las Rozas (Madrid) para hacer balance de la primera vuelta del Campeonato del nuevo sistema de vídeo arbitraje, presentar algunos datos y aclarar lo realizado.

El análisis "es positivo. El CTA está satisfecho con el rendimiento". "Hacemos un balance positivo, estamos satisfechos por el nivel de acierto mostrado y la aplicación del VAR. Se trata del mayor cambio de la historia del fútbol y nos hemos adaptado bien", decía Velasco Carballo.

"Algunos decían que se iba a romper el fútbol, el ritmo y el juego y se ha demostrado que se mantiene la fluidez y que los plazos de consulta no influyen".

"Nuestros árbitros hacen un auto-análisis después de sus partidos y rellenar una ficha en la que se analizan en sus aspectos de mejora y los que han hecho de forma correcta. Tienen tres ‘feedbacks’. La del propio árbitro, la del delegado de partido y la de la Comisión Técnica".

“Hacemos un resumen positivo. Nuestros aspectos de mejora consideramos que es la gestión de algunos incidentes en los últimos minutos de algunos partidos. Tenemos que intentar mejorar su gestión. Tenemos que mejorar en la aplicación de juego brusco grave y en la unificación de criterios. El objetivo es el error cero. Será un imposible pero no renunciamos a luchar por él".

"Hemos identificado 397 incidentes en el área de penalti. La decisión del árbitro en 56 ocasiones fue señalar el penalti y en 341 ocasiones no señalar ese penalti. Acertamos en 371 ocasiones y se equivocaron en 26. El VAR corrigió 19 por considerarlos claros o manifiestos. Y 7 no, porque el VAR consideró que no eran manifiestos o porque se equivocó y no intervino. Entonces se reduce el error arbitral al 1.76% de error".

"Se han mostrado 976 amarillas y debió haber 74 más. De esas 976 hay 21 que son erróneas. Han mostrado 15 rojas directas, cuatro de ellas gracias a la aportación del VAR. Consideramos que cinco rojas debieron ser mostradas y no lo fueron. Ha habido 1978 incidencias de fuera de juego. Se ha acertado en 1850 y no en 128. El VAR ha corregido 22 ocasiones que acabaron en gol. Ha habido 1978 incidencias de fuera de juego. Se ha acertado en 1850 y no en 128. El VAR ha corregido 22 ocasiones que acabaron en gol".