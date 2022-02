El Comité dice que era penalti a Hugo Duro ¿Y de qué sirve?

El Comité técnico de árbitros tuvo ayer, viernes 18 de febrero, un seminario para analizar acciones polémicas de las últimas semanas, siendo este tipo de reuniones habituales, para tratar de mejorar e unificar criterios sobre las diferentes acciones que se juzgan semanalmente y principalmente para analizar las acciones de VAR.

Como no podía ser de otra manera, apareció la jugada que puede cambiar la semifinal de Copa del Rey entre Athletic y Valencia. El penalti que Vivian le hizo a Hugo Duro en San Mamés en la ida de las semis, y que el propio delantero madrileño definió que era “como un castillo”.

Pues bien, no hubo sorpresas en el comité y la totalidad de los árbitros coincidieron en que se trataba de un penalti claro. Repito, la totalidad de los árbitros coincidieron en que la acción no tenía discusión y que era penalti. Es decir, a Iglesias Villanueva se le afeó su acción en público y se le catalogó ante todos los árbitros, como un error grave su actuación en la sala VOR el pasado 10 de febrero.

Sinceramente, todo lo que no hubiera sido eso me hubiera parecido seguir alargando el escándalo que supuso lo que pasó en Bilbao en la ida de semifinales. Al Valencia CF le robaron ‘deportivamente hablando’ la opción de lanzar un penalti en el minuto 90, que de haberlo convertido hubiera significado el 1-2 y poner al menos un pie en la final de la Cartuja. Y eso no se lo va a devolver nadie al Valencia CF. De hecho, el valencianismo, se tendrá que conformar con leer estas líneas como explicación porque nadie les explicará esta acción, ni el árbitro tendrá una sanción ejemplar.

Porque sí, los árbitros deberían tener sanciones ejemplares, como las tienen los jugadores cuando cometen errores graves. ¿O un jugador no paga cuatro, cinco o diez partidos de sanción si tiene un cruce de cables? Pues los árbitros deberían ser iguales. No es de recibo que Iglesias vuelva a sentarse en la sala VOR en las próximas semanas cuando viene de cometer un error tan gordo y condicionante.

No me gustó que Marcelino se equivocara en las declaraciones tras el partido, porque su pique personal con Bordalás, metió por medio al Valencia CF, pero no me parece tan excesivo lo que está ocurriendo alrededor de la semifinal. El buenismo es algo que desprecio y me encanta el ambiente, el pique y la rivalidad bien entendida alrededor del fútbol. Creo que es lógico que cada uno juegue sus cartas, porque está en juego una final de al Copa del Rey y eso merece poner toda la carne en el asador.

Lo que sí me preocupa es que el Valencia CF es a día de hoy una institución débil y maltratada por las instituciones y que el error de la ida, siendo de los más graves desde que se instauró el VAR en España, ha pasado casi de puntillas y nadie en el club se haya pasado 15 días recordándolo. Eso es lo que no me explico.

El partido de vuelta lo pitará un élite y ahí parece que tiene números Gil Manzano y también hablan de Soto Grado. Sea el que sea, vendrá a Mestalla sabiendo que al Valencia CF le guindaron descaradamente en San Mamés, en una acción que en el comité nadie entiende porque no se señaló como penalti.