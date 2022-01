El Real Betis no tendrá que jugar lejos del Benito Villamarín. El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol ha estimado parcialmente el recurso presentado por el club verdiblanco y ha decidido rebajar la sanción y cerrar sólo la grada baja de Gol Sur durante dos partidos tras el lanzamiento del palo que golpeó a Joan Jordán durante el derbi ante el Sevilla de octavos de final de la Copa del Rey.

"El Comité de Apelación acuerda estimar parcialmente el recurso del Real Betis Balompié, contra la resolución de fecha 19 de enero de 2022 del Juez Disciplinario de Competición, imponiendo al Real Betis Balompié, SAD la sanción de clausura parcial de sus instalaciones deportivas por un periodo de dos partidos prevista en el artículo 108.4 del Código Disciplinario, al considerarle autor de la infracción grave consistente en la omisión de las medidas de seguridad, todo ello en los términos detallados en el cuerpo de la presente resolución", concluye la resolución del juez del comité de apelación.

En ese sentido, el Comité de Apelación ha destacado el comportamiento ejemplar del resto de gradas del Villamarín tras el icidente: "resulta necesario alabar con trazo fuerte la conducta del resto de los espectadores no ubicados en la zona desde el que se lanzó la barra que golpeó al jugador, los cuales desalojaron las instalaciones sin causar ningún altercado y de forma civilizada, siguiendo en todos momentos las instrucciones de las fuerzas de seguridad del estado, pese a las circunstancias acontecidas y ser todos ellos ajenos a una conducta de una zona muy concreta del estadio".

Por su parte, el Comité no ha estimado la nulidad de la sanción que pedía el Betis por un defecto de forma a la hora de que el Comité de Competición no permitiese presentar las alegaciones en su primera resolución. Asimismo, valora el compromiso del Betis con la seguridad y la prevención de la violencia pero coincide en que el club verdiblanco no tomó todas las medidas diligentes para prevenir este tipo de incidentes en un partido que además había sido declarado de Alto Riesgo.

Por otra parte, el Comité de Apelación tampoco estima las pruebas aportadas por el Betis en las que se pretendía demostrar que el impacto del palo de PVC no inhabilitaba a Jordán para seguir jugando y que fueron otros miembros de la entidad los que le instaron a decir que no podía seguir jugando para forzar la suspensión del encuentro.

El artículo sigue a continuación

"Debemos concluir que no existe prueba nueva alguna aportada que con carácter indubitado haya quebrado la valoración de los hechos realizada en la instancia, esto es, que existió el

lanzamiento, el impacto y que, como acertadamente señala el Juez Disciplinario de Competición, el jugador agredido debió ser atendido, debido al impacto que recibió, necesitando asistencia médica en el terreno de juego. Pero, es más, el mismo, con posterioridad, tuvo que ser trasladado al Hospital Quirón Salud de la ciudad de Sevilla para su exploración, siendo diagnosticado por los profesionales médicos que le atendieron, tras realizarle las pruebas médicas que estos estimaron oportunas, de un traumatismo craneoencefálico, debiendo permanecer en observación durante 24 horas, como consta en el informe médico acompañado junto al escrito de alegaciones del Sevilla FC SAD, como documento número 1. Este extremo no ha sido desvirtuado con prueba alguna al respecto, por el principio de inmediatez en la asistencia recibida por el jugador por los médicos que le atendieron, motivo por el cual se ha de acoger por este Comité de Apelación de forma plena la existencia de la agresión, y la necesidad de mantener al jugador en observación durante 24 horas, que no olvidemos, si fuera como se dice de contrario, no hubiera evitado que este participará en la continuación del encuentro. Es esta valoración de la prueba aportada en el expediente la que no se ha visto quebrada, ni en la instancia ni ahora en el recurso con las nuevas pruebas aportadas. Las afirmaciones o pruebas aportadas por el Real Betis Balompié, tanto en el expediente como ahora en el recurso, una vez valoradas, no desvirtúan, a criterio de este Comité, un juicio y diagnóstico clínico de los profesionales médicos que atendieron al jugador en la inmediatez de los hechos como se ha dicho, y en especial aquellos, bajo su leal y saber entender, tras practicar cuantas pruebas médicas estimaron necesarias, decidieron mantener al jugador en observación durante 24 horas", explica la resolución a este respecto.