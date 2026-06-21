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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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El comentario de Bielsa sobre la promesa de Kokoria hizo reír a los periodistas

Uruguay vs Cabo Verde
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El seleccionador de Uruguay responde con firmeza

El argentino Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay, hizo reír a los periodistas en la rueda de prensa del lunes, previa al partido contra Cabo Verde, correspondiente a la segunda jornada del Mundial 2026.

Uruguay igualó 1-1 con Arabia Saudí en la primera fecha, mientras que Cabo Verde sorprendió con un 0-0 ante España, una de las favoritas al título.

Días antes, Marc Cucurella, lateral izquierdo de España y recién fichado por el Real Madrid, había prometido tatuarse el rostro del seleccionador Luis de la Fuente si «La Roja» ganaba el título.

El diario británico The Independent recogió la rueda de prensa en la que el técnico uruguayo descartó que sus jugadores imitaran a Cucurella.

Bielsa sentenció con rotundidad: «Eso no va a pasar», y desató las risas de los presentes. 

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Uruguay ha sido campeona del mundo en dos ocasiones: 1930 y 1950.

Uruguay se medirá a España la madrugada del sábado en la tercera jornada del grupo.

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