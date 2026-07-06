El comandante de la ME responde a los aficionados alborotadores de Marruecos: «Si se impone el orden, se desatará la guerra»

El comandante general de la Unidad Móvil, Sander van der Hulle, declara al diario «De Telegraaf» sobre los disturbios en varias ciudades tras el partido Canadá-Marruecos (0-3). Grupos de marroquíes que celebraban el triunfo condujeron de forma imprudente, lanzaron fuegos artificiales y provocaron a la policía.

El responsable explica por qué la policía no interviene con mano dura ante el uso indebido de fuegos artificiales y la conducción temeraria: «Elegimos cuidadosamente cuándo actuar. En infracciones leves, como las que describe, a veces no intervenimos para evitar que la situación se descontrole».

«En cuanto intervenimos en Ámsterdam-Oeste, podemos pasar toda la noche con disturbios, rotura de cristales y coches quemados», añade.

Se le recuerda que el sábado un agente fue abucheado mientras las fatbikes y patinetes pasaban a gran velocidad. «Aunque no es normal, por desgracia es la realidad: si vas a hacer cumplir la ley, se desata la guerra. Hoy, cuando circulaba en un coche patrulla identificable, un hombre con una sillita infantil en su bicicleta escupió de repente sobre mi coche. Por supuesto, lo detuve».

Marruecos se medirá a Francia el jueves en cuartos de final del Mundial. Van der Hulle adelanta que la estrategia policial será similar, aunque la decisión final corresponde al “triángulo”.

El sábado hubo disturbios, sobre todo en La Haya, donde la policía detuvo a 29 personas por injurias, altercados y desobediencia.