El periodista Ahmed Shubair ha confirmado que el Zamalek sigue buscando un entrenador extranjero para la próxima temporada. La dirección deportiva, liderada por John Edward, mantiene a Muatamid Jamal como plan B por si fracasan las negociaciones.

Shubair afirmó en la radio que el director deportivo, John Edward, sigue apostando por un técnico extranjero como primera opción.

Añadió: «La dirección del Zamalek deja la puerta entreabierta a Moatamed Jamal, por si las negociaciones con el entrenador extranjero no prosperan… Y esto supone una gran injusticia para Moatamed Jamal, ya que se merece una salida por la puerta grande, después de haber cumplido con su deber en el equipo».

Según varios medios, Edward prometió al consejo de administración resolver el tema a principios de la próxima semana, mientras avanzan las conversaciones con varios técnicos extranjeros.

Además, trabaja para adelantar seis meses de salario al técnico foráneo y garantizar así la estabilidad financiera del club.

Algunos allegados a la directiva le aconsejan desistir del fichaje extranjero si no se garantiza esa cobertura financiera y mantener a Moataz Jamal.

A su juicio, Jamal es un técnico competente, de la casa, que ya superó las dificultades económicas de la pasada temporada y ha demostrado su capacidad para liderar al equipo pese a los obstáculos.