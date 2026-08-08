Julian Alvarez quiere a toda costa cambiar el Atlético de Madrid por el FC Barcelona. Ahora, su entrenador Diego Simeone se ha pronunciado con claridad sobre la intención de traspaso del argentino. Junto al revuelo por la inminente llegada de Rodri al FC Barcelona, el enfrentamiento entre el Atlético y el Barça por Alvarez es el tema dominante en el fútbol español. Las posturas entre ambos grandes clubes se endurecen cada vez más.

Ahora, el técnico del Atlético, Diego Simeone, se pronunció de forma inequívoca en el marco de un amistoso en Seúl contra el Manchester City. «La situación está muy clara. El club ha tomado una decisión que Miguel Ángel (Gil Marín, CEO del Atlético desde 2002, nota de la redacción) ha explicado muy bien. Estamos muy contentos con Julián. En lo deportivo le ayudaremos para que siga creciendo, siga mejorando y vuelva a darnos lo que nos ha dado en estos dos años, y eso ha sido muchísimo», dejó claro el argentino.

El consejero delegado Gil Marín ya cargó contra el Barça a finales de junio y dijo: «El Barça nos falta al respeto. Piensan que pueden hacer con nosotros lo que quieran. Piensan que somos débiles y tontos. Pero en realidad solo le están mostrando al mundo una forma de actuar que los define bastante bien».

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El Atlético se aferra a la cláusula de rescisión de Julian Alvarez

Según informa el diario deportivo español Marca, el director deportivo del Barça, Deco, ya está planeando junto con los asesores de Alvarez una estrategia concreta para acabar forzando el traspaso. El núcleo de esta medida es que el delantero internacional deje claro a los responsables colchoneros que solo quiere continuar su carrera en el Camp Nou.

Según informaciones de Mundo Deportivo, tras sus vacaciones Alvarez tiene previsto presentarse personalmente ante Simeone. En una conversación cara a cara, quiere explicarle a su entrenador y compatriota hasta qué punto es urgente su deseo de fichar por el Barça.

La cúpula del Atlético se mantiene hasta ahora impasible ante este tipo de maniobras y rechaza cualquier negociación. El club de la capital ya ha rechazado con la misma firmeza una oferta de los catalanes de 100 millones de euros que una propuesta del rival local Real Madrid por valor de 150 millones de euros.

En lugar de ello, el Atlético se mantiene firmemente en la cláusula de rescisión fijada por contrato, de 500 millones de euros, una exigencia astronómica que no es realista para ninguno de los interesados.