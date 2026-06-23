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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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El club fija el precio... La estrella de Costa de Marfil interesa al Barcelona y al París Saint-Germain

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Un rendimiento notable

Una de las estrellas africanas que jugará el Mundial 2026 ya interesa a varios grandes clubes europeos, que lo siguen de cerca tras abrirse el mercado de fichajes de verano.

Según Fichajes, que cita aldiario turco Sabah, el alemán Leipzig se ha sumado a la puja por el centrocampista marfileño Krist Inao Olay (20 años), del Trabzonspor, tras su buen inicio en el Mundial.

El Leipzig se suma así a una lista que incluye a PSG, Barcelona y Chelsea.

El club alemán sigue de cerca al mediocampista, quien se distingue por su toque y capacidad de recuperación. En el partido contra Alemania (derrota 2-1), ganó 10 de 14 duelos y completó 5 regates de 5 intentos. con una precisión de pase del 90 %.

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El Trabzonspor parte con ventaja en la negociación, pues el centrocampista firmó en 2023 un contrato hasta 2030 y llegó del Bastia por solo 5,5 millones de euros.

Según el rotativo, el Trabzonspor no bajará de 50 millones de euros y cree que la cifra podría subir si se desata una subasta.

Para el jugador, que empezó a jugar descalzo en las calles de Abiyán antes de pasar por la academia de Jean-Marc Gillo —de donde salieron Yaya y Kolo Touré o Gervinho—, sería un gran salto en su carrera.

Si el Leipzig lo ficha, igualará su récord de traspaso, fijado en 50 millones con Xavi Simons.

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