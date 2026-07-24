¡Ay, el Hertha! Todo lo que ha tenido que soportar la Vieja Dama de Berlín. La locura del Big City Club en torno al controvertido inversor Lars Windhorst, la toma de control por parte de la controvertida firma de inversión 777, el fiasco de 76 días con Jürgen Klinsmann, Jens Lehmann en el consejo de supervisión, la casi insolvencia tras el descenso en 2023, el golpe del destino por el prematuro fallecimiento del presidente Kay Bernstein.

Y todo esto ocurrió solo en los últimos siete años, por no hablar del caos anterior. Sin embargo, el club de Segunda todavía arrastra hoy ese pasado reciente. No en el plano sentimental, sino en el económico.

Así lo demuestra estos días un hecho muy sorprendente a unas dos semanas del inicio de la temporada contra el VfL Bochum: Hertha BSC es el único de los 36 clubes profesionales alemanes que todavía no ha fichado a ningún refuerzo. Ni uno. En palabras: cero.

¡Único club profesional alemán! Hertha BSC sigue sin un solo fichaje

Y eso que el superávit de traspasos que había que lograr, dadas las grandes cargas heredadas, para poder siquiera moverse en el mercado, ya se ha alcanzado. Los berlineses han ingresado hasta ahora 25,5 millones de euros solo en conceptos de traspaso por las salidas del gran talento Kennet Eichhorn (por nueve millones al Leverkusen), máximo goleador Fabian Reese (ocho millones de euros, Wolfsburgo), el guardameta titular Tjark Ernst (cinco millones, Feyenoord) y el mediapunta Michael Cuisance (3,5 millones, Lens). En total, ya son doce los jugadores que han dejado el club.

Por supuesto, ni mucho menos todo ese dinero se queda únicamente en el Hertha. Pero también se pudieron ahorrar los altos salarios de Diego Demme (sin contrato) y Michal Karbownik (libre al Basaksehir). Aun así, la renovada esperanza de los aficionados de arrancar la pretemporada con una plantilla prácticamente completa volvió a no cumplirse. El verano berlinés volverá a ser largo.

Ni siquiera se cumplieron las previsiones del propio personal del club. El entrenador Stefan Leitl, que pese a tener garantizado el puesto no salió exento de polémica de la pasada temporada, dijo hace dos semanas sobre la llegada de nuevos jugadores: "Pronto llegará algo. Eso espero. Sería bueno que ocurriera de cara al stage de entrenamiento".

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Hertha BSC y el mercado de fichajes: "Ahora le toca al club actuar"

El Hertha comenzó ese stage el pasado viernes y el próximo domingo ya regresará a la capital. "Los perfiles están muy claramente definidos. Está claro lo que necesitamos. Ahora le toca al club actuar. Estamos trabajando en ello y esperamos poder anunciar algo pronto. Primero tenemos que cerrar el vacío en algunas posiciones", hizo saber también Leitl, en el cargo desde febrero de 2025 y con un promedio de 1,58 puntos tras 50 partidos.

Lo que hace falta, en primer lugar, es un delantero con gol y un lateral izquierdo. En ataque, tras la lesión de aductores de larga duración de Luca Schuler, actualmente solo queda Sebastian Grönning; la pasada temporada, el jugador de 29 años era el delantero número tres. A ello se suma el talento de 18 años Niklas Hildebrandt.

Atrás la situación es aún más precaria. Ahora mismo no hay en la plantilla ningún lateral izquierdo natural con contrato profesional. En los amistosos disputados hasta ahora ya han tenido que echar una mano el extremo ofensivo Gustav Christensen (¡un diestro!) y el joven de 17 años Mayson Grothe, que sí se desempeña en esa posición, pero que apenas suma tres míseros partidos... con el U19 del Hertha.

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Pese al presupuesto top: Hertha BSC tiene que reinventarse

También se espera todavía el fichaje de un nuevo número uno, pese a que hay tres porteros en la plantilla. El centrocampista Paul Seguin, uno de los jugadores más importantes del equipo, lo resumió recientemente a la perfección: "Hemos perdido muchísima calidad. Intentaremos mantener la calma".

Tanto a los jugadores como al club no les queda otra que tener paciencia y armarse de calma. El Hertha, quién lo iba a decir, vuelve a reinventarse una vez más casi de paso. Esta vez de manera involuntaria: tiene que hacerlo.

Al menos, que hay avances también lo demuestra el hecho de que, a diferencia del verano de 2025, no tuvo que temer por la licencia para la 2. Bundesliga. Además, el Hertha volverá a arrancar con un presupuesto que muchos rivales de la liga no pueden permitirse y que, además, es "muy ambicioso y, por supuesto, también nos permite aspirar a estar entre los tres primeros", como había explicado el director financiero Ralf Huschen.

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Un ex del Hoffenheim pone patas arriba al Hertha BSC

Sin embargo, esto va de la mano del rumbo de consolidación emprendido. Aun así, está ligada a ello la esperanza de lograr el regreso a la máxima categoría en el cuarto intento. Con un equipo que todavía está lejos de estar definido y que, de todos modos, primero tendrá que encontrarse, pero que por fin se presentará con un equilibrio económico claramente mayor.

"Tenemos que creer que la estrategia funcionará. Este club merece que lo hagamos de forma seria y sólida", pidió comprensión Peter Görlich en el reciente arranque de temporada. Desde septiembre, este hombre de 59 años, que anteriormente trabajó casi seis años en la misma función en el TSG Hoffenheim, es director general del Hertha.

Es quien está poniendo patas arriba al club de la capital, que la temporada pasada, cerrada en séptimo lugar, nunca estuvo entre los cinco primeros de la liga. Scouting, análisis, planificación de plantilla, departamento médico: todo está siendo examinado. "Nos falta claridad estructural", había declarado Görlich en la asamblea de socios a finales de abril. Quiere estructurar los procesos de decisión de una forma más integral y repartir la carga entre más expertos. Porque: "En muchos aspectos, no somos lo suficientemente claros en el contenido".

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¿Cómo es el calendario inicial del Hertha BSC?

No se le puede reprochar eso al propio Görlich, porque sus mensajes han sido inequívocos. "Dependemos de generar ingresos por traspasos. Aquí nada es intransferible. No necesitamos un nuevo comienzo. Ni siquiera podemos permitirnos un nuevo comienzo. Pero sí necesitamos una precisión muy clara", dijo.

Ahora eso también empieza a ser necesario en el equipo. Sobre todo porque tres profesionales, los dos centrales Linus Gechter y Marton Dardai, así como el extremo derecho Marten Winkler, siguen coqueteando seriamente con una salida. El entorno ya se ha puesto nervioso, probablemente no solo por el calendario inicial: al partido fuera de casa en el Ruhrstadion de Bochum le sigue una actuación ante su propio público contra el Heidenheim, recién descendido de la Bundesliga, y luego toca visitar al Saarbrücken, equipo de Tercera, en la Copa.

La dinámica del mercado de fichajes siempre es especial y la ventana aún está lejos de cerrarse. Pero ahora mismo el Hertha va por detrás de su propio calendario. Aunque al menos sí pudo presentar recientemente a una cara nueva: Andreas Schumacher, hasta ahora en el 1. FC Magdeburg, se incorpora como asistente al cuerpo técnico de Leitl.