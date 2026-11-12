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El AC Milan se ha llevado un importante baño de realidad en su intento de fichar a la joven promesa Nicolo Tresoldi. Pese al deseo manifiesto del delantero de recalar en San Siro, el Club Brugge está dispuesto a mantenerse firme en sus exigencias económicas. El club belga ha fijado un precio muy elevado por el atacante tras su espectacular rendimiento en competición europea.

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El Milan se topa con el elevado precio de Tresoldi

El interés que el Milan mantiene desde hace tiempo por Tresoldi se ha topado con un obstáculo económico, ya que, según las informaciones, el Club Brujas ha fijado en 60 millones de euros el precio del joven delantero. Sin embargo, el gigante belga no tiene ninguna necesidad inmediata de desprenderse de una de sus grandes figuras, cuyo contrato no vence hasta el 30 de junio de 2029.

Según informa La Gazzetta dello Sport, el Club Brujas solo se planteará negociar en serio si se alcanza su precio mínimo. Aunque el Milan sigue muy interesado en ficharlo, las conversaciones formales entre ambos clubes aún no han comenzado a medida que se acerca el mercado de invierno.

Su gran temporada despierta el interés europeo

La cotización de Tresoldi se ha disparado esta temporada tras marcar 14 goles en solo 17 partidos entre todas las competiciones. Su actuación más destacada llegó con un espectacular triplete en la Champions League durante una emocionante victoria por 4-3 ante el Inter en San Siro.

Nacido en Cagliari, el delantero tiene la doble nacionalidad y puede representar tanto a Italia como a Alemania. Aunque actualmente juega con la selección alemana sub-21, sus raíces y sus recientes actuaciones han hecho que su nombre sea conocido en los círculos de la Serie A.

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Un fichaje soñado en San Siro

El propio jugador nunca ha ocultado su cariño por el Milan y anteriormente describió al club como su destino soñado. El equipo ocupa actualmente la cuarta posición de la Serie A con 24 puntos, cinco menos que el líder, la Lazio.

Tresoldi declaró en una entrevista el pasado febrero: «El Milan es un sueño que me impulsa a trabajar cada día. Estoy muy contento aquí, en el Club Brujas, pero sé que todavía me queda un largo camino por delante. El sueño de jugar en el Milan está en mi cabeza y pienso en él cada mañana al despertarme».

Éxitos nacionales y buen momento de forma

Tresoldi desempeñó un papel decisivo en los recientes éxitos del Club Brujas en Bélgica: conquistó el título de la Pro League belga en la temporada 2025-26 y la Supercopa de Bélgica de 2025, además de terminar la campaña liguera 2025-26 como máximo goleador de la competición. El Club Brujas ocupa actualmente la segunda posición de la Pro League belga con 28 puntos, a solo uno del líder, el Union Saint-Gilloise.