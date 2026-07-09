El Club Brugge anuncia una gran noticia sobre su futuro

El Club Brugge ha anunciado este jueves que, en la temporada 2028/29, por fin jugará en un nuevo estadio.

Tras más de veinte años de obstáculos, por fin se ha dado luz verde a la construcción de un nuevo recinto en el Olympiasite de Brujas.

«El Consejo de Recusaciones de Licencias ha anunciado hoy que se ha desestimado el recurso contra la licencia de obras para la construcción y explotación de un nuevo estadio de fútbol en el Olympiasite de Brujas», informó el Blauw-Zwart.

«El Club Brugge celebra haber obtenido, tras más de veinte años, una licencia definitiva y ejecutable para la construcción de su nuevo estadio. Se prevé que las obras comiencen este mismo año y que podamos dar el pistoletazo de salida a la temporada 2028/29 en el nuevo estadio».

Mientras tanto, el equipo seguirá jugando en el estadio Jan Breydel, con capacidad para 29 000 espectadores.

El nuevo recinto cubierto tendrá capacidad para 40 116 espectadores, lo que lo convertirá en el segundo estadio más grande de Bélgica, solo por detrás del Estadio Rey Balduino de Bruselas.

El diseño, compacto y con cubierta anular, incluirá una grada principal para 12 000 aficionados.