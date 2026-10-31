¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
barcelona real madridGetty Images
Abdelmawgood Samir
Traducido por

El Clásico se convierte en una pesadilla para una estrella del Madrid: ladrones irrumpen en su casa y roban objetos de valor

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
España

¿Quién es?

Streaming Flexible
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.

✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.

✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.

Precio inicial29,99 € al mes
Todo Incluido
Orange

Orange TV

✅ Es el único operador de telecomunicaciones, aparte de Movistar, que ha llegado a un acuerdo para emitir el 100% de los partidos de LaLiga cada fin de semana.

✅ Sus tarifas de fútbol no solo incluyen la liga nacional, sino que siempre integran la UEFA Champions League y la Europa League sin coste adicional.

✅ Proporciona un decodificador 4K basado en Android TV, lo que te permite instalar otras aplicaciones de streaming y centralizar todo tu entretenimiento en la televisión.

Precio inicial108,00 €
Ecosistema Completo
Movistar dark

Movistar

✅ Ofrece todos los partidos de la temporada (emite 5 encuentros exclusivos por jornada en sus propios canales y los otros 5 integrando la señal de DAZN directamente en su decodificador).

✅ Es el único operador que tiene los derechos exclusivos absolutos de 3 jornadas completas por temporada en las que DAZN no emite ningún partido.

✅ Permite agrupar en una sola factura y decodificador LaLiga, la Champions League, la Premier League y el resto de servicios de telecomunicaciones del hogar.

Precio inicial32,00 € al mes
Streaming Flexible
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.

✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.

✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.

Precio inicial29,99 € al mes
Todo Incluido
Orange

Orange TV

✅ Es el único operador de telecomunicaciones, aparte de Movistar, que ha llegado a un acuerdo para emitir el 100% de los partidos de LaLiga cada fin de semana.

✅ Sus tarifas de fútbol no solo incluyen la liga nacional, sino que siempre integran la UEFA Champions League y la Europa League sin coste adicional.

✅ Proporciona un decodificador 4K basado en Android TV, lo que te permite instalar otras aplicaciones de streaming y centralizar todo tu entretenimiento en la televisión.

Precio inicial108,00 €
Ecosistema Completo
Movistar dark

Movistar

✅ Ofrece todos los partidos de la temporada (emite 5 encuentros exclusivos por jornada en sus propios canales y los otros 5 integrando la señal de DAZN directamente en su decodificador).

✅ Es el único operador que tiene los derechos exclusivos absolutos de 3 jornadas completas por temporada en las que DAZN no emite ningún partido.

✅ Permite agrupar en una sola factura y decodificador LaLiga, la Champions League, la Premier League y el resto de servicios de telecomunicaciones del hogar.

Precio inicial32,00 € al mes
Streaming Flexible
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.

✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.

✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.

Precio inicial29,99 € al mes

El brasileño Éder Militão, defensa del Real Madrid, se ha convertido en la última víctima de los robos que tienen como objetivo las viviendas de los futbolistas, después de que su casa fuera asaltada durante el clásico frente al Barcelona el pasado domingo, cuando los ladrones se llevaron relojes y joyas valorados en más de 350.000 euros.

El diario español El Mundo informó de que el robo se produjo entre las nueve y las diez de la noche, durante la primera parte del encuentro en el que Militão permaneció en el banquillo, después de que al menos dos personas irrumpieran en una de las habitaciones superiores de su casa en la zona de La Moraleja, mientras varios miembros de su familia veían el partido en la planta baja.

Entre lo sustraído había un reloj Rolex valorado en unos 53.000 euros y otro de la marca Richard Mille con un valor cercano a los 170.000 euros, además de 3 bolsos de Chanel por un valor aproximado de 15.000 euros, anillos y pulseras de Cartier estimados en unos 25.000 euros, así como otras joyas, pulseras y bolsas de viaje, lo que eleva el valor total de lo robado a más de 350.000 euros.

La policía llegó a la vivienda acompañada por los agentes de seguridad privada de la urbanización vallada, después de que los residentes no advirtieran ningún movimiento sospechoso durante el suceso, y al inspeccionar la habitación del jugador encontraron sus contenidos esparcidos, en una escena que dejaba al descubierto las huellas del asalto.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google