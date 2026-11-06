El Clásico del 27 de octubre de 2025 en LaLiga, que el Real Madrid ganó por 2-1 en el estadio Santiago Bernabéu, no fue un simple partido que acabó con el pitido del árbitro, sino un momento que destapó lo que se escondía dentro del vestuario blanco.

Un momento en el que Vinicius Junior se salió del guion ante Xabi Alonso, y en el que las cámaras registraron lo que la directiva del club no pudo ocultar.

Y hoy, con la inminente incorporación de Rafael Nadal a la junta directiva del club blanco, aquella escena vuelve a plantear una única pregunta que persigue al brasileño: ¿y si el hombre que lo advirtió hace un año fuese ahora el mismo que lo juzgue desde dentro de la directiva?

A la espera de la ratificación de la asamblea general de socios, Rafael Nadal se incorporará a la junta directiva del Real Madrid como socio de honor del club y uno de los deportistas más destacados de la historia de España. El extenista dará un nuevo paso en su trayectoria profesional, pero un paso que esta vez parece más delicado que nunca para Vinicius.

Una advertencia hace un año, como si estuviera leyendo el futuro

Con la propuesta de incorporación de la leyenda del tenis a la directiva blanca, volvieron a primera plana las declaraciones que hizo Nadal en el programa «Universo Valdano» sobre el incidente de Vinicius y Xabi Alonso durante el Clásico contra el Barcelona.

En aquel momento, Nadal había lanzado una clara advertencia a Vinicius sobre su comportamiento, aunque siempre fue partidario de resolver las cosas mediante el diálogo.

Nadal dijo entonces: «Se puede solucionar hablando, con un entendimiento mutuo. Creo que Vini necesita entender quién tiene la autoridad y respetarla, y lo mismo el club, dado lo que significa ser jugador del Real Madrid».

Y añadió: «Creo que lo hace dándolo todo a diario, y los comportamientos que tiene, que a veces no son bien recibidos, se pueden corregir mediante el diálogo y haciéndole ver que algunas cosas necesitan mejorar».

Palabras que aquel día parecieron un consejo pasajero, pero que hoy se leen en Madrid como una hoja de ruta de lo que Nadal podría hacer dentro de la directiva: «ni concesiones ni protección a ninguna estrella a costa de la autoridad del club».

Debe ser el primero en querer mejorar

Nadal prosiguió: «Él debe ser el primero en querer explorar el camino de la mejora. Cuando lo escucho hablar en las entrevistas, diciendo que quiere mejorar en todos los aspectos, necesita aliados fuertes, y estoy convencido de que el Real Madrid encontrará a las personas adecuadas, y tendrá a quien le aconseje en su círculo más cercano. El principio fundamental es querer hacerlo».

Aquí reside el nudo de Vinicius, pues el hombre que se sentará en la junta directiva no ve en el brasileño un simple talento al que hay que proteger, sino un jugador que primero debe demostrar que quiere mejorar y que respeta a quien tiene la autoridad.

Una joya, pero con condiciones

Las declaraciones de Nadal llegaron en un momento en que la renovación del contrato del brasileño todavía estaba en discusión, un acuerdo que finalmente se firmó en verano.

Para Nadal, era de suma importancia que el club cuidara al jugador, pero con condiciones claras: «El Real Madrid tiene en Vinicius una joya valiosa de la que no pueden deshacerse. Deben proteger esa joya, independientemente de su rendimiento, que puede no ser popular en un momento determinado. Es la joya del club. Es una situación que el Real Madrid, por ser un club con mucha historia, sabe gestionar, y creo que la han gestionado bien».

Por eso, queda claro que para Nadal la protección no significa pasar por alto el exceso, sino enderezar la joya antes de que pierda su brillo. De ahí que Vinicius quizá vea que la llegada de la leyenda del tenis a la junta directiva representará una voz en su contra en el futuro.

El consejo a Lamine Yamal y un mensaje indirecto a Vinicius

En la misma entrevista, Nadal también ofreció un consejo a Lamine Yamal, en el que dijo: «Rodéate de personas que de verdad te vayan a ayudar. Sé lo bastante inteligente para escuchar lo que a veces los que tienen éxito no quieren oír. No siempre es fácil cuando tienes mucho éxito, pero debes encontrar el camino para volver a tu vida real».

Un consejo dirigido a Yamal, pero que muchos en Madrid leyeron como dirigido también a Vinicius, que vive hoy una de sus etapas más difíciles, entre el bajón de rendimiento, la polémica sobre su comportamiento, los viajes publicitarios y el alejamiento de su mejor versión.