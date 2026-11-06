El Clásico del 27 de octubre de 2025 en LaLiga, que el Real Madrid ganó por 2-1 en el estadio Santiago Bernabéu, no fue un simple partido que terminó con el pitido final del árbitro, sino un momento que desveló lo que se ocultaba en el vestuario madridista.

Un instante en el que Vinicius Junior se salió del guion ante Xabi Alonso, y en el que las cámaras captaron lo que la directiva del club no pudo esconder.

Y hoy, con la inminente incorporación de Rafael Nadal al consejo de administración del club blanco, aquella escena vuelve a plantear una única pregunta que persigue al brasileño: ¿qué pasaría si el hombre que lo advirtió hace un año fuera ahora el mismo que lo juzgue desde dentro de la directiva?

A la espera de la ratificación de la asamblea general de socios, Rafael Nadal se incorporará al consejo de administración del Real Madrid. En calidad de miembro honorario del club y de uno de los deportistas más destacados de la historia de España, el extenista dará un nuevo paso en su trayectoria profesional, pero esta vez se trata de un paso que parece más delicado que nunca para Vinicius.

Una advertencia hace un año, como si estuviera leyendo el futuro

Con la propuesta de incorporación de la leyenda del tenis a la directiva madridista, han vuelto a la actualidad las declaraciones que Nadal hizo en el programa «Universo Valdano» sobre el incidente entre Vinicius y Xabi Alonso durante el Clásico contra el Barcelona.

En aquel momento, Nadal había lanzado una advertencia clara a Vinicius sobre su comportamiento, aunque siempre abogó por resolver las cosas mediante el diálogo.

Nadal dijo entonces: «Se puede solucionar hablando, con entendimiento mutuo. Creo que Vini necesita entender quién tiene la autoridad y respetarla, y el club también, por lo que significa ser jugador del Real Madrid».

Y añadió: «Creo que lo hace dando lo mejor de sí mismo cada día, y las actitudes que tiene, que a veces no se reciben del todo bien, se pueden corregir a través del diálogo y de que sea consciente de que algunas cosas necesitan mejorar».

Unas palabras que aquel día parecieron un consejo pasajero, pero que hoy se leen en Madrid como una hoja de ruta de lo que Nadal podría hacer dentro de la directiva: «ni concesiones ni protección a ninguna estrella a costa de la autoridad del club».

Debe ser el primero en querer mejorar

Nadal continuó: «Él debe ser el primero en querer explorar el camino de la mejora. Cuando lo escucho hablar en las entrevistas, diciendo que quiere mejorar en todos los aspectos, necesita aliados fuertes, y estoy convencido de que el Real Madrid encontrará a las personas adecuadas y tendrá a quien le aconseje en su círculo más cercano. El principio fundamental es querer hacerlo».

Ahí reside el nudo de Vinicius, pues el hombre que se sentará en el consejo de administración no ve en el brasileño a un simple talento que debe protegerse, sino a un jugador que primero tiene que demostrar que quiere mejorar y que respeta a quien tiene la autoridad.

Una joya, pero con condiciones

Las declaraciones de Nadal llegaron en un momento en el que la renovación del contrato del brasileño todavía estaba en discusión, un acuerdo que finalmente se firmó en verano.

Para Nadal, era de suma importancia que el club cuidara al jugador, pero con condiciones claras: «El Real Madrid tiene en Vinicius una joya preciosa de la que no pueden prescindir, deben proteger esa joya, independientemente de su rendimiento, que en un momento determinado puede no ser popular. Es la joya del club, es una situación que el Real Madrid, siendo un club con tanta historia, sabe cómo gestionar, y creo que la han gestionado bien».

Por eso, queda claro que la protección, para Nadal, no significa hacer la vista gorda ante el exceso, sino pulir la joya antes de que pierda su brillo. De ahí que quizás Vinicius vea en la entrada de la leyenda del tenis en el consejo de administración una voz en su contra en el futuro.

El consejo a Lamine Yamal y un mensaje indirecto para Vinicius

En esa misma entrevista, Nadal también dio un consejo a Lamine Yamal, en el que dijo: «Rodéate de personas que te vayan a ayudar de verdad. Sé lo bastante inteligente para escuchar lo que a veces los triunfadores no quieren oír. No siempre es fácil cuando tienes tanto éxito, pero debes encontrar la manera de volver a tu vida real».

Un consejo dirigido a Yamal, pero que muchos en Madrid interpretaron como dirigido también a Vinicius, que hoy vive uno de sus periodos más difíciles, entre el bajón de nivel, la polémica en torno a su comportamiento, los viajes publicitarios y el alejamiento de su mejor versión.